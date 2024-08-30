Ленивые пельмени: как приготовить вкусные штрули с фаршем

Для приготовления штрулей можно брать любой фарш — от куриного до смеси разных.

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Штрули (штрудли, ленивые пельмени) — это аппетитные рулетики из теста, прекрасно дополняющие мясо. Их можно отваривать в бульоне или готовить на пару – в обоих случаях они получаются сытными и очень вкусными. Рекомендуем приготовить штрули с фаршем по рецепту из блога "Простая кулинария".

Штрули

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 400 гр;

вода теплая — 100 мл;

подсолнечное масло — 1 ст. л;

яйцо — 1 шт;

соль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

фарш мясной (любой) — 300 гр;

лук — 2 шт;

морковь — 1 шт;

подсолнечное масло для жарки;

специи по вкусу;

соль 1/2 ч. л.

Для заливки:

вода — 250 мл;

сметана — 2-3 ст. л.

томатная паста или кетчуп — 1 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать яйцо, соль, воду (теплую) и растительное масло. В несколько этапов добавить просеянную муку, сначала перемешивая тесто лопаткой, а затем руками, пока оно не соберется в шар. Переложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой и замесить плотное, гибкое тесто, как для пельменей. Вымешивать примерно 4-5 минут. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и отложить на 20-30 минут.

Лук порезать на кубики, а морковь натереть на большой терке. Лук и морковь слегка обжарить на небольшом количестве растительного масла. В фарш добавить соль, смесь перцев, прованские травы, 1/2 часть зажарки и перемешать.

Тесто раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм, на него выложить начинку, распределить по всей поверхности и плотно свернуть в рулет. Затем разрезать рулеты на кусочки по 4-5 см.

В глубокую сковороду выложить оставшуюся зажарку посолить по вкусу и сверху разложить рулетики срезом вверх.

Залить заливкой из воды, сметаны и кетчупа, накрыть крышкой и тушить с момента закипания 30-35 минут на среднем огне.

Готовые штрули посыпать натертым сыром и мелко нарезанной зеленью и можно подавать на стол.

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