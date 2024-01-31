Закусочные рулеты из языка с орехами: рецепт невероятно вкусного блюда
Чтобы рулеты выглядели еще аппетитнее, выкладывайте их на листья салата. Это очень вкусная закуска, которая не задержится на столе.
Салаты из языка, заливной язык – хитовые блюда на любом столе. Мы предлагаем попробовать еще один рецепт и приготовить закусочные рулеты из языка с орехами по рецепту из блога "Кулинария". Они очень вкуcные и, наверняка, понравятся вам и вашим гостям.
Закусочные рулеты из языка с орехами
Ингредиенты:
- язык говяжий или свиной – 400 гр;
- шампиньоны – 150 гр;
- сметана 10% – 100 гр;
- лук – 1 шт;
- грецкие орехи – 2 ст. л;
- чеснок – 3 зубчика;
- перец черный молотый, соль.
Способ приготовления:
Язык сварить до готовности в подсоленной воде, очистить от кожуры, порезать на тоненькие кружочки. Лук почистить, порезать мелкими кубиками, обжарить на масле до готовности. Грибы нарезать на тонкие пластинки, положить к луку. Жарить, пока жидкость не выпарится. Посыпать перцем, солью.
Соединить измельченные чеснок, орехи и лук, обжаренный с грибами. Выложить массу на кусочки языка, сформировать рулетики. Положить на противень, залить сметаной, отправить на 10 минут в духовку, при температуре 180 градусов. Украсить орехами.
Чтобы рулеты держали форму, используйте деревянные зубочистки.
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