Закуска №1: рецепт сочных кабачковых рулетов с начинкой

Такие кабачковые рулеты не задержатся на столе надолго.

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Рулеты из кабачков – одна из самых популярных сезонных закусок, поскольку для их начинки можно брать ингредиенты на свой вкус. Большинство хозяек традиционно используют для них тонко порезанные обжаренные кабачки. А вот кулинарный блогер Кристин Азизян показала, как приготовить это блюдо по-новому, чтобы оно получилось более сочным и ярким.

Кабачковые рулеты

Ингредиенты:

молодые крупные кабачки — 2 шт.

Для панировки:

яйца — 2 шт;

мука — 4 ст. л.

Для начинки:

сметана — 2-3 ст. л;

сливочный сыр — 100 гр;

грецкие орехи (по желанию) — 30 гр;

зелень: петрушка, укроп, кинза;

чеснок — 1-2 зубчика.

Способ приготовления:

Кабачки порезать слайсами, как на видео, посолить и оставить на 5 минут. Благодаря этому они не будут впитывать масло при жарке.

Каждый слайс кабачка сначала обвалять в муке, затем — в яйцах. Обжарить на небольшом количестве масла с двух сторон по 3 минуты. (Можно жарить и на сухой сковороде с антипригарным покрытием.)

Ингредиенты для начинки смешать, выложить на кабачок и завернуть в рулет.

Рулетики получаются невероятно вкусные, ароматные и сочные.

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