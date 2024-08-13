Закуска №1: рецепт сочных кабачковых рулетов с начинкой
Такие кабачковые рулеты не задержатся на столе надолго.
Рулеты из кабачков – одна из самых популярных сезонных закусок, поскольку для их начинки можно брать ингредиенты на свой вкус. Большинство хозяек традиционно используют для них тонко порезанные обжаренные кабачки. А вот кулинарный блогер Кристин Азизян показала, как приготовить это блюдо по-новому, чтобы оно получилось более сочным и ярким.
Кабачковые рулеты
Ингредиенты:
- молодые крупные кабачки — 2 шт.
Для панировки:
- яйца — 2 шт;
- мука — 4 ст. л.
Для начинки:
- сметана — 2-3 ст. л;
- сливочный сыр — 100 гр;
- грецкие орехи (по желанию) — 30 гр;
- зелень: петрушка, укроп, кинза;
- чеснок — 1-2 зубчика.
Способ приготовления:
Кабачки порезать слайсами, как на видео, посолить и оставить на 5 минут. Благодаря этому они не будут впитывать масло при жарке.
Каждый слайс кабачка сначала обвалять в муке, затем — в яйцах. Обжарить на небольшом количестве масла с двух сторон по 3 минуты. (Можно жарить и на сухой сковороде с антипригарным покрытием.)
Ингредиенты для начинки смешать, выложить на кабачок и завернуть в рулет.
Рулетики получаются невероятно вкусные, ароматные и сочные.
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