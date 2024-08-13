Закуска №1: рецепт соковитих кабачкових рулетів із начинкою

Такі кабачкові рулети не затримаються на столі надовго.

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Рулети з кабачків — одна з найпопулярніших сезонних закусок, оскільки для їхньої начинки можна брати інгредієнти на свій смак. Більшість господинь традиційно використовують для них тонко порізані обсмажені кабачки. А ось кулінарна блогерка Крістін Азізян показала, як приготувати цю страву по-новому, щоб вона вийшла більш соковитою й яскравою.

Кабачкові рулети

Інгредієнти:

молоді великі кабачки — 2 шт.

Для панірування:

яйця — 2 шт;

борошно — 4 ст. л.

Для начинки:

сметана — 2-3 ст. л;

вершковий сир — 100 г;

волоські горіхи (за бажанням) — 30 г;

зелень: петрушка, кріп, кінза;

часник — 1-2 зубчики.

Спосіб приготування:

Кабачки порізати слайсами, як на відео, посолити і залишити на 5 хвилин. Завдяки цьому вони не будуть вбирати олію під час смаження.

Кожен слайс кабачка спочатку обваляти в борошні, потім — у яйцях. Обсмажити на невеликій кількості олії з обох боків по 3 хвилини. (Можна смажити і на сухій пательні з антипригарним покриттям).

Інгредієнти для начинки змішати, викласти на кабачок і загорнути в рулет.

Рулетики виходять неймовірно смачні, ароматні та соковиті.

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