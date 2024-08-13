Закуска №1: рецепт соковитих кабачкових рулетів із начинкою
Такі кабачкові рулети не затримаються на столі надовго.
Рулети з кабачків — одна з найпопулярніших сезонних закусок, оскільки для їхньої начинки можна брати інгредієнти на свій смак. Більшість господинь традиційно використовують для них тонко порізані обсмажені кабачки. А ось кулінарна блогерка Крістін Азізян показала, як приготувати цю страву по-новому, щоб вона вийшла більш соковитою й яскравою.
Кабачкові рулети
Інгредієнти:
- молоді великі кабачки — 2 шт.
Для панірування:
- яйця — 2 шт;
- борошно — 4 ст. л.
Для начинки:
- сметана — 2-3 ст. л;
- вершковий сир — 100 г;
- волоські горіхи (за бажанням) — 30 г;
- зелень: петрушка, кріп, кінза;
- часник — 1-2 зубчики.
Спосіб приготування:
Кабачки порізати слайсами, як на відео, посолити і залишити на 5 хвилин. Завдяки цьому вони не будуть вбирати олію під час смаження.
Кожен слайс кабачка спочатку обваляти в борошні, потім — у яйцях. Обсмажити на невеликій кількості олії з обох боків по 3 хвилини. (Можна смажити і на сухій пательні з антипригарним покриттям).
Інгредієнти для начинки змішати, викласти на кабачок і загорнути в рулет.
Рулетики виходять неймовірно смачні, ароматні та соковиті.
Читайте також:
Смажені кабачки з часником: перевірений рецепт смачної літньої страви
Човники з кабачків: дуже смачно і просто готується