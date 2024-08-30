Ліниві пельмені: як приготувати смачні штрулі з фаршем
Для приготування штрулів можна брати будь-який фарш — від курячого до суміші різних.
Штрулі (штрудлі, ледачі пельмені) — це апетитні рулетики з тіста, що чудово доповнюють м'ясо. Їх можна відварювати в бульйоні або готувати на пару — в обох випадках вони виходять ситними та дуже смачними. Рекомендуємо приготувати штрулі з фаршем за рецептом із блогу "Проста кулінарія".
Штрулі
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 400 г;
- вода тепла — 100 мл;
- соняшникова олія — 1 ст. л;
- яйце — 1 шт;
- сіль — 1/2 ч. л.
Для начинки:
- фарш м'ясний (будь-який) — 300 г;
- цибуля — 2 шт;
- морква — 1 шт;
- соняшникова олія для смаження;
- спеції за смаком;
- сіль 1/2 ч. л.
Для заливки:
вода — 250 мл;
сметана — 2-3 ст. л.
томатна паста або кетчуп — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати яйце, сіль, воду (теплу) та олію. У кілька етапів додати просіяне борошно, спочатку перемішуючи тісто лопаткою, а потім руками, поки воно не збереться в кулю. Перекласти на робочу поверхню, присипану борошном, і замісити щільне, гнучке тісто, як для пельменів. Вимішувати приблизно 4-5 хвилин. Готове тісто накрити харчовою плівкою і відкласти на 20-30 хвилин.
Цибулю порізати на кубики, а моркву натерти на великій тертці. Цибулю і моркву злегка обсмажити на невеликій кількості рослинної олії. У фарш додати сіль, суміш перців, прованські трави, 1/2 частину засмажки і перемішати.
Тісто розкачайте в пласт завтовшки 2-3 мм, на нього викладіть начинку, розподіліть по всій поверхні і щільно згорніть у рулет. Потім розрізати рулети на шматочки по 4-5 см.
У глибоку сковорідку викласти решту засмажки, посолити за смаком і зверху розкласти рулетики зрізом догори.
Залити заливкою з води, сметани і кетчупу, накрити кришкою і тушкувати з моменту закипання 30-35 хвилин на середньому вогні.
Готові штрулі посипати натертим сиром і дрібно нарізаною зеленню і можна подавати на стіл.
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