Ліниві пельмені: як приготувати смачні штрулі з фаршем

Для приготування штрулів можна брати будь-який фарш — від курячого до суміші різних.

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Штрулі (штрудлі, ледачі пельмені) — це апетитні рулетики з тіста, що чудово доповнюють м'ясо. Їх можна відварювати в бульйоні або готувати на пару — в обох випадках вони виходять ситними та дуже смачними. Рекомендуємо приготувати штрулі з фаршем за рецептом із блогу "Проста кулінарія".

Штрулі

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 400 г;

вода тепла — 100 мл;

соняшникова олія — 1 ст. л;

яйце — 1 шт;

сіль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

фарш м'ясний (будь-який) — 300 г;

цибуля — 2 шт;

морква — 1 шт;

соняшникова олія для смаження;

спеції за смаком;

сіль 1/2 ч. л.

Для заливки:

вода — 250 мл;

сметана — 2-3 ст. л.

томатна паста або кетчуп — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати яйце, сіль, воду (теплу) та олію. У кілька етапів додати просіяне борошно, спочатку перемішуючи тісто лопаткою, а потім руками, поки воно не збереться в кулю. Перекласти на робочу поверхню, присипану борошном, і замісити щільне, гнучке тісто, як для пельменів. Вимішувати приблизно 4-5 хвилин. Готове тісто накрити харчовою плівкою і відкласти на 20-30 хвилин.

Цибулю порізати на кубики, а моркву натерти на великій тертці. Цибулю і моркву злегка обсмажити на невеликій кількості рослинної олії. У фарш додати сіль, суміш перців, прованські трави, 1/2 частину засмажки і перемішати.

Тісто розкачайте в пласт завтовшки 2-3 мм, на нього викладіть начинку, розподіліть по всій поверхні і щільно згорніть у рулет. Потім розрізати рулети на шматочки по 4-5 см.

У глибоку сковорідку викласти решту засмажки, посолити за смаком і зверху розкласти рулетики зрізом догори.

Залити заливкою з води, сметани і кетчупу, накрити кришкою і тушкувати з моменту закипання 30-35 хвилин на середньому вогні.

Готові штрулі посипати натертим сиром і дрібно нарізаною зеленню і можна подавати на стіл.

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