Что приготовить, если у вас много кабачков: рецепт вкусной запеканки с фаршем и помидорами

Сейчас сезон кабачков, а значит самое время готовить блюда из этого недорого и вкусного овоща.

Related video

Овощные запеканки с мясом – это популярное блюдо во всем мире, вспомните греческую мусаку. Эту запеканку приготовить еще проще. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Чтобы блюдо не получилось слишком жирным и калорийным, фарш лучше приготовить самим из куриной грудки. Но вы можете выбрать любой фарш по своему вкусу.

Запеканка из кабачков с фаршем и помидорами

Ингредиенты:

молодой кабачок — 800 г;

фарш куриный — 300 г;

помидоры — 2 шт.;

одна луковица;

сыр — 50 г;

растительное масло — 30 мл;

томатная паста — 1 ст. л.;

петрушка, прованские травы, соль, свежемолотый черный перец.

Для заливки:

яйца — 2 шт.;

сметана — 100 г;

сыр — 50 г;

2 зубчика чеснока;

соль.

Лук мелко нарежьте и обжарьте в растительном масле до легкого золотистого цвета. Добавьте фарш, перемешайте и продолжайте готовить до готовности фарша. Добавьте соль и перец, томатную пасту и немного воды.

Добавьте прованские травы и готовьте 2–3 минуты. Снимите с огня и дайте немного остыть под крышкой.

Натрите кабачки на крупной терке, посолите, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы они дали сок. Сок слейте, а натертые кабачки отожмите.

Глубокую форму для запекания смажьте маслом. Равномерно разложите примерно половину натертой овощной массы. Распределите сверху остывший фарш. Последний слой — оставшиеся кабачки.

В миске слегка взбейте яйца, добавьте нежирную сметану, соль, перец и хорошо перемешайте. Добавьте половину натертого сыра и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте.

Помидоры нарежьте кружками и разложите поверх запеканки. Посыпьте мелко нарезанной петрушкой и остатками сыра.

Залейте запеканку яично-сметанной смесью.

Прикройте форму фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 180 °С духовку на 30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще минут 10 до румяной корочки.

Можно не натирать кабачки, а нарезать их кружками. Чтобы они не выделяли слишком много влаги, бланшируйте их 3–5 минут в кипящей воде, остудите и только потом укладывайте в форму.

Читайте также:

Герои летнего стола: рецепт кабачков в чесночном соусе

Летняя лазанья из сезонных овощей: рецепт самого известного итальянского блюда

Самый простой летний гарнир: рецепт запеченных баклажанов и кабачков