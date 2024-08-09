Что приготовить, если у вас много кабачков: рецепт вкусной запеканки с фаршем и помидорами
Сейчас сезон кабачков, а значит самое время готовить блюда из этого недорого и вкусного овоща.
Овощные запеканки с мясом – это популярное блюдо во всем мире, вспомните греческую мусаку. Эту запеканку приготовить еще проще. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Чтобы блюдо не получилось слишком жирным и калорийным, фарш лучше приготовить самим из куриной грудки. Но вы можете выбрать любой фарш по своему вкусу.
Запеканка из кабачков с фаршем и помидорами
Ингредиенты:
- молодой кабачок — 800 г;
- фарш куриный — 300 г;
- помидоры — 2 шт.;
- одна луковица;
- сыр — 50 г;
- растительное масло — 30 мл;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- петрушка, прованские травы, соль, свежемолотый черный перец.
- Для заливки:
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 100 г;
- сыр — 50 г;
- 2 зубчика чеснока;
- соль.
Лук мелко нарежьте и обжарьте в растительном масле до легкого золотистого цвета. Добавьте фарш, перемешайте и продолжайте готовить до готовности фарша. Добавьте соль и перец, томатную пасту и немного воды.
Добавьте прованские травы и готовьте 2–3 минуты. Снимите с огня и дайте немного остыть под крышкой.
Натрите кабачки на крупной терке, посолите, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы они дали сок. Сок слейте, а натертые кабачки отожмите.
Глубокую форму для запекания смажьте маслом. Равномерно разложите примерно половину натертой овощной массы. Распределите сверху остывший фарш. Последний слой — оставшиеся кабачки.
В миске слегка взбейте яйца, добавьте нежирную сметану, соль, перец и хорошо перемешайте. Добавьте половину натертого сыра и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте.
Помидоры нарежьте кружками и разложите поверх запеканки. Посыпьте мелко нарезанной петрушкой и остатками сыра.
Залейте запеканку яично-сметанной смесью.
Прикройте форму фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 180 °С духовку на 30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще минут 10 до румяной корочки.
Можно не натирать кабачки, а нарезать их кружками. Чтобы они не выделяли слишком много влаги, бланшируйте их 3–5 минут в кипящей воде, остудите и только потом укладывайте в форму.
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