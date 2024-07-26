Летняя лазанья из сезонных овощей: рецепт самого известного итальянского блюда
Лазанья настолько хороша, что даже летом не стоит от нее отказываться.
Рецепт лазаньи очень просто: мясной соус, соус бешамель, слои сыра и тонкого теста. Летом в это популярное блюдо можно добавить больше овощей. Лазанья готовится впрок, так что наслаждаться вы ею можете и на следующий день. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.
Летняя лазанья
Ингредиенты:
- 400 г фарша из говядины, или смешанного по вашему вкусу;
- 300 г помидоров;
- 250 г мягкого сыра вроде феты;
- 200 г листов для лазаньи;
- 150 г овощного бульона;
- 120 г кабачков;
- 50 г моркови;
- 40 г сельдерея;
- две луковицы, или пучок зеленого лука;
- 40 г красного перца;
- томатное пюре, растительное масло, тимьян, соль, перец, тертый твердый сыр.
Для рецепта летней лазаньи нарежьте морковь, кабачки, сельдерей, перец и зеленый лук и обжарьте их на сковороде с 2 столовыми ложками растительного масла. Добавьте фарш и готовьте, пока жидкость не начнет испаряться. Добавьте соль, перец и тимьян.
Нарежьте помидоры кубиками и добавьте их в рагу с 2 столовыми ложками томатного пюре; продолжайте готовить еще 5-6 минут, добавляя овощной бульон, или горячую воду. Рагу должно оставаться слегка влажным.
Листы лазаньи варим в большом количестве кипящей подсоленной воды в течение времени, указанного на упаковке; слейте воду и высушите на кухонной бумаге.
Соберите лазанью, выложив в кастрюлю 1 столовую ложку рагу; сверху положите лист макарон, несколько ложек рагу, немного феты и присыпьте тертым сыром. Повторяйте операцию, пока ингредиенты не закончатся, завершив слоем рагу, феты и тертым сыром. Выпекайте при температуре 180°С в духовке 20-25 минут.
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