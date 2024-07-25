Весь секрет в специях и соусе: рецепт тушеной говядины с картофелем
По этому рецепту мясное рагу получается необычайно вкусным, а мясо – очень нежным.
Для приготовления превосходной тушеной говядины самое главное – правильно выбрать мясо: наиболее подходящими являются отрубы из говядины, которые сохраняют нежность во время приготовления, например грудинка, огузок, оковалок, вырезка, шея. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.
Готовить лучше всего в чугунной, толстостенной посуде, которая равномерно прогревается.
Тушеная говядина с картофелем
Ингредиенты:
- 1 кг мяса;
- 500 г картофеля;
- 120 г бекона;
- 40 г муки;
- 30 г сливочного масла;
- 2 стебля сельдерея;
- 2 морковки;
- одна луковица;
- белое вино, петрушка, лавровый лист, розмарин, шалфей, оливковое масло, соль.
Разрежьте мясо на кусочки размером примерно 3–4 см, разрезая перпендикулярно волокнам; эта мера также необходима для получения более мягкой консистенции.
Бекон нарезаем кубиками.
Очистите овощи и нарежьте их кубиками примерно 1 см. Обжарьте их с беконом и сливочным маслом в большой кастрюле 5–6 минут.
Посыпьте мясо мукой и обжарьте его на сильном огне на сковороде с небольшим количеством масла в течение нескольких минут.
Переложите подрумяненные кусочки в кастрюлю с овощами, добавьте стакан вина, добавьте 2 лавровых листа, 2 веточки розмарина и несколько листьев шалфея, затем посолите, поперчите и добавьте 2 стакана воды (или бульона). Накройте крышкой и готовьте на слабом огне час и 15 минут, при необходимости добавляя еще стакан воды или бульона.
Картошку моем и очищаем, нарезаем дольками, добавляем к мясу и готовим еще 40-45 минут.
Добавьте рубленой петрушки и подавайте на стол.
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