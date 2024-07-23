Свиные стейки с копченой паприкой: как приготовить вкусное блюдо
Такие свиные стейки подают с салатом из цуккини.
Сочные свиные стейки в остром маринаде, приготовленные на гриле, получаются очень нежными и вкусными. И их идеально дополняет салат из цуккини. Рецептом поделились на сайте Greek City Times.
Свиные стейки с копченой паприкой
Ингредиенты:
Для стейков:
- 1½ кг свиной шеи (без костей);
- 1 ч. л. копченой паприки;
- 1 ч. л. порошка чили;
- 1 ч. л. горчичного порошка;
- два измельченных зубчика чеснока;
- 1 ч. л. свежего имбиря, натертого на терке;
- соль.
Для салата из цуккини:
- пять средних цуккини;
- 4 сладких перца, мелко нарезанных;
- один пучок измельченного укропа;
- сок одного лимона;
- 1 ч. л. сухого орегано;
- 1 ч. л. семян кориандра, мелко измельченных в ступке или мельнице для специй;
- ½ стакана измельченных вяленых томатов;
- 200 мл оливкового масла;
- соль, свежемолотый перец.
Для салата нарежьте цуккини очень тонкими круглыми ломтиками прямым ножом или мандолиной и положите их в большую миску. Добавьте перец, укроп, лимонный сок, орегано, кориандр, соль и перец.
Хорошо перемешайте и оставьте салат примерно на 30 минут, пока цуккини не замаринуются. Перед подачей добавьте вяленые томаты и оливковое масло и перемешайте.
И готовьте отбивные. В небольшой миске смешайте паприку, чили, горчичный порошок, чеснок и имбирь. Натрите смесью специй отбивные.
Поджарьте на гриль-сковороде или на угольном гриле, регулярно переворачивая, чтобы они равномерно приготовились. Посыпьте солью и подавайте стейки горячими на тарелке вместе с салатом из цуккини.
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