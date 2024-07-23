Свиные стейки с копченой паприкой: как приготовить вкусное блюдо

Такие свиные стейки подают с салатом из цуккини.

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Сочные свиные стейки в остром маринаде, приготовленные на гриле, получаются очень нежными и вкусными. И их идеально дополняет салат из цуккини. Рецептом поделились на сайте Greek City Times.

Свиные стейки с копченой паприкой

Ингредиенты:

Для стейков:

1½ кг свиной шеи (без костей);

1 ч. л. копченой паприки;

1 ч. л. порошка чили;

1 ч. л. горчичного порошка;

два измельченных зубчика чеснока;

1 ч. л. свежего имбиря, натертого на терке;

соль.

Для салата из цуккини:

пять средних цуккини;

4 сладких перца, мелко нарезанных;

один пучок измельченного укропа;

сок одного лимона;

1 ч. л. сухого орегано;

1 ч. л. семян кориандра, мелко измельченных в ступке или мельнице для специй;

½ стакана измельченных вяленых томатов;

200 мл оливкового масла;

соль, свежемолотый перец.

Для салата нарежьте цуккини очень тонкими круглыми ломтиками прямым ножом или мандолиной и положите их в большую миску. Добавьте перец, укроп, лимонный сок, орегано, кориандр, соль и перец.

Хорошо перемешайте и оставьте салат примерно на 30 минут, пока цуккини не замаринуются. Перед подачей добавьте вяленые томаты и оливковое масло и перемешайте.

И готовьте отбивные. В небольшой миске смешайте паприку, чили, горчичный порошок, чеснок и имбирь. Натрите смесью специй отбивные.

Поджарьте на гриль-сковороде или на угольном гриле, регулярно переворачивая, чтобы они равномерно приготовились. Посыпьте солью и подавайте стейки горячими на тарелке вместе с салатом из цуккини.

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