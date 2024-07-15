Символ греческой кухни: рецепт мусаки с баклажанами

Мусаку готовят с мясо, овощами и соусом, а потом запекают в духовке.

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Традиционное блюдо греческой и балканской кухонь – это мусака. Запеканка, в которой слоями выкладывают мясной фарш, баклажаны и картофель. Это очень вкусное и сытное блюдо. Рецептом поделились на сайте Сookist.

Происхождение мусаки довольно неопределенно: наиболее авторитетная гипотеза утверждает, что ее готовили на Крите, Кипре и в Греции, а само название "мусака" – турецкого происхождения.

Несмотря на то, что мусака не сложна в приготовлении, она требует немного времени, чтобы приготовить и собрать ингредиенты слоями, но результат стоит затраченных усилий: после приготовления в духовке вы получите вкуснейшее блюдо, которое можно подавать с питой и свежим соусом цацики.

Мусака

Ингредиенты:

мясной фарш – 300 г. В оригинале – это фарш из баранины, но вы можете выбрать любой по своему вкусу, например из говядины;

свиной фарш – 300 г;

томатное пюре – 300 г;

одна луковица;

белое сухое вино – 50 мл;

порошок корицы – 1 ч. л.;

оливковое масло;

соль, перец;

баклажаны – 600 г;

три крупные картофелины;

соус бешамель – 500 мл;

тертый сыр – 150 г.

Приготовление мусаки начните с мясного соуса: обжарьте нарезанный лук в большом количестве масла на большой сковороде.

Как только лук начнет подрумяниваться, добавьте фарш, приправьте солью и перцем и готовьте несколько минут. Затем добавьте белое вино. Затем добавляем томатное пюре, приправьте порошком корицы и оставьте вариться на слабом огне в течение часа или пока соус не выпарится.

Тем временем моем баклажаны и нарезаем их тонкими ломтиками толщиной около 5 мм.

Затем разложите их слоями в кастрюле, чередуя с крупной солью и положив сверху груз: дайте им постоять не менее часа, чтобы они потеряли внутреннюю жидкость и горький привкус, затем промойте их и высушите бумажными полотенцами.

Затем очистите картофель и также нарежьте его ломтиками толщиной около 5 мм.

По истечении времени отдыха обжарьте баклажаны в горячем масле и высушите их на впитывающей кухонной бумаге. Посолите их и отложите в сторону.

Сделайте то же самое с ломтиками картофеля, также выложив их на впитывающую бумагу.

Как только все ингредиенты будут готовы, приступайте к сборке мусаки: сначала на дно прямоугольной формы для запекания выложите картофель, который станет основой, затем сразу сверху выложите первый слой баклажанов.

Положите половину фарша, тертый сыр и выложите второй слой баклажанов. Потом положите фарш и оставшийся сыр. Полейте соусом бешамель и запекайте при температуре 180°C в течение 40 минут, включив гриль на последних минутах приготовления, чтобы все хорошо подрумянилось. Когда мусака будет готова – достаньте ее дайте постоять несколько часов.

После того как мусака отдохнет, ее можно нарезать ломтиками и подавать к столу.

Если вам не нравится баранина, вы можете заменить ее говядиной или телятиной , выбрав, смешивать ее со свининой или нет.

В зависимости от вашего вкуса вы можете отказаться от картофеля или вместо баклажанов добавить кабачки.

При желании вы можете деглазировать мясо красным вином и добавить в рагу другие ароматы, например петрушку, лавровый лист, мускатный орех или тмин.

Чтобы бешамель получился более насыщенным, можно добавить пару ложек греческого йогурта.

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