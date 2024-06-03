Запеканка из лука-порея и картофеля: рецепт вкусного блюда для всей семьи
Если вам лень долго стоять у плиты, то попробуйте приготовить эту вкуснейшую запеканку. Для нее потребуется минимум продуктов.
Запеканка из картофеля с луком-пореем идеально подходит для ужина всей семьей и готовится в кратчайшие сроки. Это блюдо также подойдет вегетарианцам. Рецептом поделились на сайте Einfach Kochen.
Запеканка из лука-порея и картофеля
Ингредиенты:
- картофель — 1,5 кг;
- три стебля лука порея — около 500 г;
- зубчик чеснока;
- три яйца;
- молоко — 150 мл;
- сливки (30% жирности)- 200 мл;
- тертый сыр — 200 г;
- немного свежемолотого перца;
- немного тертого мускатного ореха;
- соль, свежий тимьян, черный молотый перец.
Вымойте и осушите картофель и лук-порей. Картофель очистите, нарежьте ножом или овощерезкой ломтиками толщиной 2 мм и перемешайте с солью.
Смажьте форму для запекания (20 х 25 см) сливочным маслом. Лук-порей очистите, нарежьте ломтиками толщиной 1 см, смешайте с картофелем и равномерно распределите в форме для запекания. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Чеснок очистите, положите в блендер с яйцами, молоком, сливками и половиной сыра, измельчите, превратив в пюре, приправьте солью, перцем и мускатным орехом.
Вылейте яично-сливочную смесь на запеканку. Посыпьте оставшимся сыром и запекайте в разогретой духовке до золотистого цвета, около 40 минут .
Достаньте запеканку из картофеля и лука-порея из духовки и подавайте, при желании посыпав свежим тимьяном.
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