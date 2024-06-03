Запіканка з цибулі-порею та картоплі: рецепт смачної страви для всієї родини
Якщо вам ліньки довго стояти біля плити, то спробуйте приготувати цю смачну запіканку. Для неї знадобиться мінімум продуктів.
Запіканка з картоплі з цибулею-пореєм ідеально підходить для вечері всією сім'єю і готується в найкоротші терміни. Ця страва також підійде вегетаріанцям. Рецептом поділилися на сайті Einfach Kochen.
Запіканка з цибулі-порею та картоплі
Інгредієнти:
- картопля — 1,5 кг;
- три стебла цибулі порею — близько 500 г;
- зубчик часнику;
- три яйця;
- молоко — 150 мл;
- вершки (30% жирності) — 200 мл;
- тертий сир — 200 г;
- трохи свіжомеленого перцю;
- трохи тертого мускатного горіха;
- сіль, свіжий чебрець, чорний мелений перець.
Вимийте й осушіть картоплю та цибулю-порей. Картоплю почистіть, наріжте ножем або овочерізкою скибочками завтовшки 2 мм і перемішайте з сіллю.
Змастіть форму для запікання (20 х 25 см) вершковим маслом. Цибулю-порей очистіть, наріжте скибочками завтовшки 1 см, змішайте з картоплею і рівномірно розподіліть у формі для запікання. Розігрійте духовку до 180 градусів.
Часник почистіть, покладіть у блендер з яйцями, молоком, вершками і половиною сиру, подрібніть, перетворивши на пюре, приправте сіллю, перцем і мускатним горіхом.
Вилийте яєчно-вершкову суміш на запіканку. Посипте сиром, що залишився, і запікайте в розігрітій духовці до золотистого кольору, близько 40 хвилин.
Дістаньте запіканку з картоплі та цибулі-порею з духовки і подавайте, за бажання посипавши свіжим чебрецем.
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