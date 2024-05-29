Відтінять і доповнять смак: топ 3 найкращі маринади для страв на грилі
Уже настав сезон шашликів і страв на грилі. І якщо любите страви, приготовані на відкритому вогні, то вам точно стануть у пригоді ці смачні маринади.
Такі маринади підійдуть навіть кулінарам-початківцям. І точно урізноманітнять ваше гриль-меню. Фокус зібрав три найкращі маринади для ваших страв.
Гострий маринад для риби та морепродуктів
Інгредієнти для 1 кг риби або морепродуктів:
- 1 стручок гострого червоного перцю;
- 1 стручок зеленого перцю чилі;
- 1 лайм;
- 70 г соусу теріякі;
- сіль.
Дрібно наріжте чилі, за бажанням видаліть насіння, оскільки з ним вийде гостріше. Зніміть цедру лайма, вичавіть сік і змішайте з чилі. Рибу зі шкірою опустіть у маринад і тримайте в ньому 15-45 хвилин за кімнатної температури. Для рибного філе і морепродуктів достатньо 15-20 хвилин.
Йогуртовий маринад для курки
Інгредієнти на 1 кг курки:
- 200 г натурального йогурту;
- 2 см свіжого кореня імбиру;
- зелена цибуля;
- 1 ч. л. насіння гірчиці;
- 0,5 ч. л. порошку каррі;
- сіль.
Очистіть імбир і натріть на дрібній тертці. Дуже дрібно наріжте зелену цибулю. На сухій сковорідці обсмажте насіння гірчиці та потовчіть його в ступці. Змішайте всі інгредієнти маринаду. Занурте курку в маринад і залиште на годину за кімнатної температури або на 24 години в холодильнику.
Часниковий маринад для яловичини
Інгредієнти на 1 кг яловичини:
- 1 головка часнику;
- 1 середній пучок петрушки;
- цедра 1 лимона;
- по 0,5 ч. л. насіння зіри і крупної солі.
Петрушку і часник дрібно наріжте і змішайте із зірою та сіллю. Великі шматки яловичини маринуйте близько двох годин, а невеликі близько години. У холодильнику м'ясо можна маринувати всю ніч.
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