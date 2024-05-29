Відтінять і доповнять смак: топ 3 найкращі маринади для страв на грилі

Уже настав сезон шашликів і страв на грилі. І якщо любите страви, приготовані на відкритому вогні, то вам точно стануть у пригоді ці смачні маринади.

Related video

Такі маринади підійдуть навіть кулінарам-початківцям. І точно урізноманітнять ваше гриль-меню. Фокус зібрав три найкращі маринади для ваших страв.

Гострий маринад для риби та морепродуктів

Інгредієнти для 1 кг риби або морепродуктів:

1 стручок гострого червоного перцю;

1 стручок зеленого перцю чилі;

1 лайм;

70 г соусу теріякі;

сіль.

Дрібно наріжте чилі, за бажанням видаліть насіння, оскільки з ним вийде гостріше. Зніміть цедру лайма, вичавіть сік і змішайте з чилі. Рибу зі шкірою опустіть у маринад і тримайте в ньому 15-45 хвилин за кімнатної температури. Для рибного філе і морепродуктів достатньо 15-20 хвилин.

Йогуртовий маринад для курки

Інгредієнти на 1 кг курки:

200 г натурального йогурту;

2 см свіжого кореня імбиру;

зелена цибуля;

1 ч. л. насіння гірчиці;

0,5 ч. л. порошку каррі;

сіль.

Очистіть імбир і натріть на дрібній тертці. Дуже дрібно наріжте зелену цибулю. На сухій сковорідці обсмажте насіння гірчиці та потовчіть його в ступці. Змішайте всі інгредієнти маринаду. Занурте курку в маринад і залиште на годину за кімнатної температури або на 24 години в холодильнику.

Часниковий маринад для яловичини

Інгредієнти на 1 кг яловичини:

1 головка часнику;

1 середній пучок петрушки;

цедра 1 лимона;

по 0,5 ч. л. насіння зіри і крупної солі.

Петрушку і часник дрібно наріжте і змішайте із зірою та сіллю. Великі шматки яловичини маринуйте близько двох годин, а невеликі близько години. У холодильнику м'ясо можна маринувати всю ніч.

Читайте також:

Рулет-шашлик із яловичини: рецепт оригінальної страви на мангалі (відео)

Ідеально до шашликів і риби: рецепт дуже швидкого соусу з оливок

Швидкий маринад м'яса на шашлик за 30 хвилин. Для цього знадобиться ківі