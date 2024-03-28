Ідеально до шашликів і риби: рецепт дуже швидкого соусу з оливок
Цей соус додасть будь-якій страві більш яскравого і свіжого смаку.
Весна активно вступає у свої права, і багато хто вже замислюється про те, щоб влаштувати пікнік або хоча б посмажити шашлики чи рибу на грилі. А яке м'ясо та риба без смачного соусу? Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" поділилася рецептом соусу з оливок, на приготування якого ви витратите буквально кілька хвилин. Він ідеально підходить до м'ясних і рибних страв, роблячи їхній смак більш яскравим і незабутнім.
Соус з оливок до м'яса та риби
Інгредієнти:
- оливки — 1 банка (120 г);
- часник — 3 зубчики;
- цибуля — 1 шт;
- зелень — 1 пучок;
- сметана — 2 ст. л;
- майонез — 3 ст. л;
- спеції: сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
У чашу блендера з насадкою-ножем викласти оливки, часник, цибулю, зелень, сметану, майонез, спеції. Коли будете додавати сіль, врахуйте, що оливки і майонез уже солоні. Усе перебити до однорідної пастоподібної маси.
Перекласти соус у відповідний посуд і можна подавати до столу.
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