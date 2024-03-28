Идеально к шашлыкам и рыбе: рецепт очень быстрого соуса из оливок

Этот соус придаст любому блюду более яркий и свежий вкус.

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Весна активно вступает в свои права, и многие уже задумываются о том, чтобы устроить пикник или хотя бы пожарить шашлыки или рыбу на гриле. А какое мясо и рыба без вкусного соуса? Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" поделилась рецептом соуса из оливок, на приготовление которого вы потратите буквально пару минут. Он идеально подходит к мясным и рыбным блюдам, делая их вкус более ярким и запоминающимся.

Соус из оливок к мясу и рыбе

Ингредиенты:

оливки – 1 банка (120 гр);

чеснок – 3 зубчика;

лук – 1 шт;

зелень – 1 пучок;

сметана – 2 ст. л;

майонез – 3 ст. л;

специи: соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

В чашу блендера с насадкой-ножом выложить оливки, чеснок, лук, зелень, сметану, майонез, специи. Когда будете добавлять соль, учтите, что оливки и майонез уже соленые. Все перебить до однородной пастоподобной массы.

Переложить соус в подходящую посуду и можно подавать к столу.

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