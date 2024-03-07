Вкуснейший бургер с говядиной и сыром: рецепт популярного перекуса
Пикантный соус, сочная котлета и мягкие булочки – главные секретные ингредиенты аппетитного перекуса.
Если не знаете, как накормить ребенка, который ничего не хочет есть дома и мечтает о походе в KFC или McDonald's, порадуйте его, а заодно и себя вкуснейшими домашними бургерами по рецепту известного кулинарного блогера из Одессы Валерия Пономаря. Приготовленные своими руками и из качественных продуктов они совершенно не уступают по вкусу тем, которые продаются в сети ресторанов быстрого питания.
Домашний бургер с луковыми кольцами
Ингредиенты на 2 шт:
- говядина – 500 гр;
- соль, перец;
- молотый кориандр – 1/2 ч. л;
- лук – 1 шт;
- бекон варено-копченный – 5-6 шт;
- помидор – 1 шт;
- камамбер – 1 шт;
- булочки – 2 шт.
Для соуса:
майонез – 1 ст. л;
- сладкий чили – 1/2 ст. л;
- барбекю соус – 1/2 ст. л;
- вустерский соус – 1 ч. л;
- пармезан – 1 ст. л;
- табаско – (по желанию).
Способ приготовления:
Говядину перемолоть на фарш, поэтому лучше выбирать мясо пожирнее, заправить специями.
Все остальные ингредиенты (луковые кольца, соус, помидоры) подготовить заранее, до того, как начнете жарить котлеты. Булочки разрезать и обжарить внутренней стороной до румяности. Луковые кольца обмотать беконом и тоже обжарить.
Котлеты лучше формировать на пергаменте. Сформировать две лепешки из фарша, между ними положить камамбер и обжарить на растительном масле по три минуты с каждой стороны.
Собрать бургер, как показано на видео. Можно, кроме колец помидора, также добавить листья салата.
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