Пробовала впервые: реакция девочки на вкус гамбургера завирусилась в TikTok (видео)

Этот забавный ролик очень быстро набрал более 10,2 миллиона просмотров (на момент публикации). Пользователи сети в комментариях отмечают, что девочка растет настоящей гурманкой.

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Восьмилетняя Фрея из Техаса (США) впервые в жизни попробовала гамбургер Double-Double без салата и помидоров и из-за неожиданного вкуса блюда скорчила такую забавную гримасу, что сначала рассмешила свою маму Саманту Фосс, а затем и несколько миллионов пользователей социальных сетей. Соответствующее видео женщина опубликовала в TikTok.

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На видео показано, как девочка в машине откусывает гамбургер, а затем откидывается на спинку кресла и млеет от удовольствия, широко раскрыв глаза. Она с полным ртом просит маму в следующий раз заказывать тройной Double.

Этот ролик очень быстро набрал более 10,2 миллиона просмотров (на момент публикации). Люди в комментариях отмечают, что девочка растет настоящей гурманкой.

"Я завидую этому ребенку", "Гурманы — самые счастливые люди на земле!", "Давайте все наслаждаться нашей едой так же как и Фрейя, каждым кусочком. Давайте радоваться, когда наши вкусовые рецепторы танцуют во рту. Это точно сделает жизнь счастливее и, мягко говоря, интереснее", — пишут подписчики Саманты Фосс.

Напомним, ранее Фокус писал о 33-летней Айни Сухайди из Лондона (Великобритания), которая опубликовала в TikTok видео со своей реакцией на красавца-незнакомца и на следующий день проснулась настоящей звездой сети. Ее короткий ролик уже собрал несколько миллионов просмотров, тысячи комментариев и распространений.

К тому же мы показывали видео популярного блогера Зары под названием "Uncanny Valley" (Зловещая долина), которое завирусилось в соцсетях и привлекло внимание визажистов со всего мира.