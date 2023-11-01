Использовали топоры: в Британии "злые" дети разгромили дом стоимостью 1,2 млн фунтов (фото)

Джоанна Питтард и ее муж Мэтт планировали сделать этот дом своим семейным очагом. Однако в течение месяца "злые" дети издевались над жильем с шестью спальнями, повредив кованую люстру, перевернув антикварную мебель и даже уничтожив свадебное платье хозяйки.

Related video

В Великобритании дом стоимостью 1,2 млн фунтов стерлингов был разграблен "злыми" детьми в возрасте 11 лет, которые нанесли ущерб на сумму более 200 тысяч фунтов стерлингов, используя топоры и бензопилы. Об этом пишет Metro.

Владельцы жилья заявили суду, что чувствуют себя подавленными после того, как здание II класса в Шанклине, остров Уайт, стало похожим на зону боевых действий.

Важно

Место для молитв: женщина купила церковь 1842 года и переделала ее в дом мечты (видео)

Джоанна Питтард, ее муж Мэтт и две их дочери планировали сделать этот дом своим семейным очагом, пока он не был полностью разгромлен молодыми людьми. В течение месяца "злые" подростки издевались над жильем с шестью спальнями, повредив кованую люстру, перевернув антикварную мебель и даже уничтожив свадебное платье хозяйки.

Семь подозреваемых, возраст которых в настоящее время составляет от 13 до 16 лет и которые не могут быть названы по юридическим причинам, признали себя виновными в нанесении ущерба имуществу в магистратском суде острова Уайт, где они были оштрафованы на 1500 фунтов стерлингов каждый.

"Джоанна и Мэтт Питтард находились по этому адресу во время Пасхи в апреле 2022 года. Они провели там неделю и оставили дом чистым и аккуратным, в очень и очень хорошем состоянии. Супруги покинули дом примерно на месяц, но 3 июня садовник сообщил им, что возможно, их жилье пострадало. Вернувшись на следующий день, они услышали звуки стука, после чего стало ясно, что внутри что-то происходит. Молодые люди успели покинуть дом. В итоге подростки были опознаны, но расследование заняло некоторое время", — заявила прокурор Энн Смаут.

7 преступников проникли на территорию дома Фото: Daily Mail

Суд отметил, что было полностью разбито украшенное витражное окно, 22 других окна, дверь зимнего сада с двойным остеклением и множество других дверей ручной работы из твердых пород дерева, некоторым из которых было более 100 лет. Внутри дома был нанесен значительный ущерб, в частности, были опрокинуты и полностью разбиты дедушкины часы, а также кованая люстра. Все предметы мебели были разбиты или повреждены, повсюду были разбрызганы маслом и томатным кетчупом, краской и отбеливателем.

Картины, висевшие на стенах, были разбиты и оставлены на полу, а на подоконниках из красного дерева были вырезаны послания. Перила разрушены. В ванной комнате были сорваны краны, и вода хлестала отовсюду. Супруги обнаружили разбросанное повсюду стекло и граффити на стенах.

Замки были сорваны Фото: Daily Mail

Энн Смаут сообщила суду, что на сегодняшний день на ремонт было потрачено более 35 000 фунтов стерлингов, но он все еще абсолютно не закончен. Суд узнал, что необходимо заменить ковровые покрытия, провести большой объем электромонтажных работ и устранить повреждения от воды, которые оказались гораздо серьезнее, чем предполагалось вначале.

По словам агента по недвижимости, ущерб, нанесенный дому, серьезно снизил его рыночную стоимость на сумму от 250 000 до 300 000 фунтов стерлингов.

Ранее Фокус сообщал, что заброшенная гостиница стоимостью 1,6 млрд фунтов никогда не принимала людей. Многих людей впечатляет высота 330-метрового здания, но у него есть существенный недостаток. В нем еще никто не останавливался. Если бы отель был открыт в 1989 году, как планировалось, он стал бы самым высоким в мире.

Также стало известно, что блогер показал заброшенный дом, который застыл во времени. В здании с выбитыми окнами до сих пор хранятся картины, игрушки и мебель. Среди забытых "сокровищ" оказались рояль, игрушка Базз Лайтер и старая лошадка-качалка.