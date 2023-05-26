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Еда

Бургер "Неряха Джо": простой рецепт необычного перекуса

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Фото: Facebook

На приготовление такого бургера уйдет не особо много времени.

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Бургеры – типично американское блюдо, которое, тем не менее, очень полюбилось нашим соотечественникам. И если не всегда и не у всех есть возможность забежать в кафе или сеть ресторанов быстрого питания, чтобы порадовать себя булочкой с мясной начинкой, выход прост – приготоветь бургер дома. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" поделилась со своими подписчиками простым рецептом бургера "Слоппи Джо". "Слоппи" в переводе с английского значит "неряшливый". Наверное, таким названием бургер обязан своей начинке.

Бургер "Неряха Джо"

Ингредиенты:

  • говяжий фарш – 500 гр;
  • растительное масло – 3-4 ст. л;
  • перец сладкий – 1/2 шт;
  • лук маленький – 1 шт;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • кетчуп – 140 гр;
  • томатная паста – 1 ч. л;
  • вода – 100 мл;
  • специи: соль, перец, паприка, копченая паприка – по вкусу;
  • бургерные булочки большие – 4 шт;
  • сливочное масло – 2-3 ст. л;
  • тостовый сыр – 4 шт;
  • маринованный огурец – по желанию.

Способ приготовления:

Луковицу почистить и мелко нарезать. Перец очистить от семян, порезать мелкими кубиками. В глубокой сковороде разогреть растительное масло и выложить фарш. Деревянной ложкой разбить комочки и, периодически перемешивая, жарить фарш до момента, когда жидкость полностью испарится и фарш начнет румянеть.

Добавить в сковородку порезанные овощи, выжатый чеснок, перемешать до однородности, жарить все вместе несколько минут. Добавить томатную пасту, специи, кетчуп, хорошо перемешать. Если есть, можно добавить еще немного вустерского соуса, он идет в оригинальном рецепте. Долить воду, перемешать и тушить вместе 5-7 минут, помешивая. Мясо должно получиться не сухое, но и не жидкой консистенции, поэтому воду во время тушения необходимо регулировать.

Булочки разрезать, каждую часть слегка смазать маслом, выложить на сухую сковороду смазанной частью вниз и поджарить до золотистости.

На нижнюю половинку поджаренной булочки выкласть 1/4 мяса, сверху– пластинку тостового сыра. Еще по желанию можно на мясо перед сыром выложить нарезанный пластинами маринованный огурец. Накрыть второй поджаренной половинкой булочки. Бургер готов.

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