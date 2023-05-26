Бургер "Нечупара Джо": простий рецепт незвичайного перекусу

На приготування такого бургера піде не дуже багато часу.

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Бургери – типово американська страва, яка дуже полюбилася нашим співвітчизникам. І якщо не завжди і не у всіх є можливість забігти до кафе чи мережі ресторанів швидкого харчування, щоб порадувати себе булочкою з м'ясною начинкою, вихід простий – приготувати бургер удома. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" поділилася зі своїми підписниками простим рецептом бургера "Слоппі Джо". "Слоппі" у перекладі з англійської означає "неохайний". Напевно, такою назвою бургер завдячує своїй начинці.

Бургер "Нечупара Джо"

Інгредієнти:

яловичий фарш – 500 г;

олія – 3-4 ст. л;

перець солодкий – 1/2 шт.;

цибуля маленька — 1 шт;

часник – 1 зубчик;

кетчуп — 140 г;

томатна паста – 1 ч. л;

вода – 100 мл;

спеції: сіль, перець, паприка, копчена паприка – до смаку;

бургерні булочки великі – 4 шт.;

вершкове масло – 2-3 ст. л;

тостовий сир – 4 шт;

маринований огірок – за бажанням.

Спосіб приготування:

Цибулину почистити і дрібно нарізати. Перець очистити від насіння, нарізати дрібними кубиками. У глибокій сковороді розігріти олію і викласти фарш. Дерев'яною ложкою розбити грудочки і, періодично перемішуючи, смажити фарш до моменту, коли рідина повністю випарується, і фарш почне рум'яніти.

Додати в сковорідку порізані овочі, подрібнений часник, перемішати до однорідності, смажити всеразом кілька хвилин. Додати томатну пасту, спеції, кетчуп, добре перемішати. Якщо є, можна додати ще трохи вустерського соусу, він іде в оригінальному рецепті. Долити воду, перемішати і тушкувати 5-7 хвилин, помішуючи. М'ясо має вийти не сухе, але й не рідкої консистенції, тому воду під час тушкування необхідно регулювати.

Булочки розрізати, кожну частину трохи змастити маслом, викласти на суху сковороду змащеною частиною вниз і підсмажити до золотистості.

На нижню половинку підсмаженої булочки викласти 1/4 м'яса, зверху — пластинку тостового сиру. Ще за бажання можна на м'ясо перед сиром викласти нарізаний пластинами маринований огірок. Накрити другою підсмаженою половинкою булочки. Бургер готовий.

Раніше Фокус писав, як приготувати клаб-сендвіч із куркою.