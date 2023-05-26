Дуже поживно та смачно: рецепт клаб-сендвіча з куркою та сиром (відео)

Курку для сендвіча потрібно попередньо відбити, так вона швидше просмажиться та збереже соковитість.

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Якщо ви не знаєте чим порадувати й навіть здивувати близьких, рекомендуємо приготувати для них клаб-сендвічі. Клаб-сендвіч — це бутерброд із хліба з нарізаним приготованим м'ясом птиці, шинкою або смаженим беконом, листям салату, помідорами та майонезом. Сендвіч часто розрізають на четвертинки або половинки та скріплюють разом за допомогою коктейльних паличок. Готувати його дуже легко за рецептом із блогу "Домашні рецепти", і він стане цікавим доповненням у меню, а також відмінним варіантом ситного перекусу.

Клаб-сендвічі з куркою в паніровці

Інгредієнти:

хліб для тостів;

вершкове масло 82,5%.

Для маринаду:

яйце — 1 шт.;

вода — 250 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

суміш перців — 0,5 ч. л.;

куряча грудка — 300 г;

Для паніровки:

борошно — 100 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

сушений часник — 0,5 ч. л.;

суміш перців — 0,5 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.

Для соусу:

майонез — 150 г;

сметана — 50 г;

сіль —– 0,5 ч. л.;

суміш перців — 0,5 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

петрушка — 2 ч. л.

Для начинки:

сир, помідори, салат айсберг.

Спосіб приготування:

Курку попередньо відбити, так вона швидше просмажиться та збереже соковитість, а в паніровку краще додати кілька столових ложок від маринаду, так утворюються маленькі грудочки, які смачно хрустітимуть після смаження.

Воду, яйце, сіль і суміш перців збити до однорідної маси в глибокому посуді, покласти туди відбиту курячу грудку та маринувати годину, накривши миску харчовою плівкою для герметичності.

Для соусу з'єднати всі інгредієнти й добре перемішати. З інгредієнтами для паніровки зробити те ж. Завдяки кільком ложкам маринаду в ній утворюються грудочки, які потім на м'ясі дуже смачно хрустітимуть.

Обваляти курку в паніровці з обох боків і обсмажити на великій кількості олії до рум'яної скоринки. Готове м'ясо просушити на паперовому рушнику.

Хліб для тостів змастити вершковим маслом, обсмажити з двох сторін на сухій сковорідці до золотистого кольору.

Далі збираємо бутерброд. Смажений тост змазати соусом, покласти курку, сир, потім знову тост. Далі змазати соусом, викласти помідори, порізані кільцями, посолити, зверху — порізаний салат айсберг, сир, і закрити все тостом. Закріпити все шпажками з чотирьох сторін і розрізати тост навхрест на чотири частини. Клаб-сендвіч готовий!

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати піцу-бутерброд для перекусу.