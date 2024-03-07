Надзвичайно смачний бургер із яловичиною та сиром: рецепт популярного перекусу

Пікантний соус, соковита котлета і м'які булочки — головні секретні інгредієнти апетитного перекусу.

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Якщо не знаєте, як нагодувати дитину, яка нічого не хоче їсти вдома і мріє про похід у KFC або McDonald's, потіште її, а заразом і себе смачнючими домашніми бургерами за рецептом відомого кулінарного блогера з Одеси Валерія Пономаря. Приготовані власноруч і з якісних продуктів вони абсолютно не поступаються за смаком тим, які продаються в мережі ресторанів швидкого харчування.

Домашній бургер із цибулевими кружальцями

Інгредієнти на 2 шт:

яловичина — 500 р;

сіль, перець;

мелений коріандр — 1/2 ч. л;

цибуля — 1 шт;

бекон варено-копчений — 5-6 шт;

помідор — 1 шт;

камамбер — 1 шт;

булочки — 2 шт.

Для соусу:

майонез — 1 ст. л;

солодкий чилі — 1/2 ст. л;

барбекю соус — 1/2 ст. л;

вустерський соус — 1 ч. л;

пармезан — 1 ст. л;

табаско — (за бажанням).

Спосіб приготування:

Яловичину перемолоти на фарш, тому краще обирати м'ясо пожирніше, заправити спеціями.

Усі інші інгредієнти (кільця цибулі, соус, помідори) підготувати заздалегідь, до того, як почнете смажити котлети. Булочки розрізати й обсмажити внутрішнім боком до рум'яності. Цибулеві кружальця обмотати беконом і теж обсмажити.

Котлети краще формувати на пергаменті. Сформувати два коржі з фаршу, між ними покласти камамбер і обсмажити на олії по три хвилини з кожного боку.

Зібрати бургер, як показано на відео. Можна, крім кружалець помідора, також додати листя салату.

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