Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Для бургерів та бутербродів: рецепт рваної яловичини

Рвана яловичина, яловичина, яловичина рецепт, запечене м'ясо
Фото: Instagram myastoriya | Рвана яловичина

Цей рецепт дуже простий: мінімум мороки — максимум смаку.

Related video

Мʼясо потрібно знайти хороше, воно має бути м'яке та смачне. Таку яловичину часто готують у США. Там таке м'ясо готують на барбекю та потім подають до бургерів. Плюс в тому, що мороки з таким рецептом зовсім мало. Духовка все зробить сама. Рецептом поділилась кулінарна блогер, яка пише під ніком maslom_wgoru.

Рвана яловичина

Інгредієнти:

  • 1,5 кг яловичої лопатки або ошийка;
  • 4 зубчики часнику;
  • 1 ст. л. меленої копченої паприки;
  • 1 ч. л. чорного меленого перцю;
  • сіль;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 3 ст. л. соусу.

Яловичину треба помити й обсушити паперовими рушниками. Змішайте цукор, сіль, паприку та перець, вичавіть часник через прес. Цією сумішшю натріть яловичину і залиште маринуватися на дві години. Потім перекладіть її в жароміцну ємність з кришкою. Ставте духовку на 150 градусів і залишайте м'ясо всередині на вісім годин.

Через 8 годин вийміть мʼясо і за допомогою двох виделок порвіть його на тонкі смужки, додайте сік, який утворився у процесі запікання, полийте соусом, перемішайте.

З готовим мʼясам можна робити сендвічі або салати.

Є кілька варіантів подачі:

  • по-мексиканськи: свіжі помідори почистити від шкірки, поріжте і змішайте із рваною яловичиною. Прогрійте м'ясо в мікрохвильовці. Подавайте із авокадо, тертим сиром, кінзою, ріпчастою або зеленою цибулею.
  • барбекю: з’єднайте соус барбекю із рваною яловичиною. Подавайте у булочках чи лаваші із салатом з капусти, болгарським перцем та сиром.
  • по-азійськи: змішайте соус теріякі із рваною яловичиною. Загортайте м'ясо у листя салату чи пекінської капусти. Зверху покладіть моркву, огірок, кінзу, м’яту, соус шрірачу та арахіс.

Така яловичина гарно смакує із картопляним пюре. Як його приготувати, ми розповідали раніше.