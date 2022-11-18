Рецепт ідеального картопляного пюре

Картопляне пюре — це ідеальний гарнір, але навіть досвідчені кухарі не завжди готують його правильно.

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Щоб приготувати смачне картопляне пюре, потрібно знати кілька секретів. Адже навіть найдосвідченіші кухарі іноді роблять помилки, а знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі неодноразово у своїх кулінарних шоу розповідав, що може зіпсувати найзнаменитіший і найдоступніший гарнір.

Головне, що потрібно знати про пюре: картопля має бути з високим вмістом крохмалю — це дає найкращу структуру. Також в ідеальному пюре повинні бути молоко та вершки.

І головне, солити картоплю потрібно лише наприкінці готування, адже інакше вона вийде жорсткою.

Але якщо дотримуватися всіх правил — то пюре вийде саме таким, як потрібно: ніжним, повітряним і дуже смачним.

Картопляне пюре

Складові:

Картопля — 1 кг;

Велика сіль (для варіння) — 1 столова ложка;

Вершкове масло — 250 г;

Жирне молоко — 150 мл;

Сіль, мелений чорний перець.

Картоплю чистимо, ріжемо великими шматками і заливаємо холодною водою. Варимо практично до готовності і лише тоді насипаємо сіль. Картопля готова — коли легко протикається ножем. Зливаємо воду і підсушуємо картоплю в порожній каструлі, щоб видалити надлишки води.

Розминаємо його картоплею м'якою. Шеф-кухарі навіть рекомендують протерти картоплю через сито, щоб отримати найніжнішу кремову структуру.

Втручаємо масло, воно обов'язково має бути холодним, так що заморожуємо невеликі шматочки заздалегідь. Одночасно підігріваємо майже до кипіння молоко. Коли масло і картопля стануть єдиним цілим, вливаємо тонким струмком гаряче молоко і перемішуємо до однорідності наше пюре. У фіналі приправляємо сіллю та перцем, можна додати мускатний горіх.

Кількість вершкового масла можна зменшити. Але цікавий факт, знаменитий кухар Жоель Робюшон взагалі вважає, що олії має бути дуже багато. Це, безперечно, смачно, але не дуже здорово. Тому краще підганяти кількість вершкового масла під власні смаки. Якщо замість молока ви готуєте пюре із вершками, то олії точно можна покласти менше.