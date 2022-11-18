Рецепт идеального картофельного пюре

Картофельное пюре – это идеальный гарнир, но даже опытные повара не всегда готовят его правильно.

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Чтобы приготовить вкусное картофельное пюре нужно знать несколько секретов. Ведь даже самые опытные повара иногда допускаю ошибки, а знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи неоднократно в своих кулинарных шоу рассказывал, что может испортить самый знаменитый и доступный гарнир.

Главное, что нужно знать про пюре: картошка должна быть с высоким содержанием крахмала — это дает лучшую структуру. Также в идеальном пюре должны присутствовать молоко и сливки.

И главное, солить картофель нужно только в конце готовки, ведь иначе он получится жестким.

Но если соблюдать все правила – то пюре получится именно таким, как нужно: нежным, воздушным и очень вкусным.

Картофельное пюре

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг;

Крупная соль (для варки) — 1 столовая ложка;

Сливочное масло — 250 гр;

Жирное молоко — 150 мл;

Соль, молотый черный перец.

Картофель чистим, режем крупными кусками и заливаем холодной водой. Варим практически до готовности и только тогда насыпаем соль. Картофель готов – когда легко протыкается ножом. Сливаем воду и подсушиваем картофель в пустой кастрюле, чтобы удалить излишки воды.

Разминаем его картофелемялкой. Шеф-повара даже рекомендуют протереть картофель через сито, чтобы получить нежнейшую кремовую структуру.

Вмешиваем масло, оно обязательно должно быть холодным, так что замораживаем небольшие кусочки заранее. Одновременно, подогреваем почти до кипения молоко. Когда масло и картофель станут единым целым, вливаем тонкой струйкой горячее молоко и перемешиваем до однородности наше пюре. В финале приправляем солью и перцем, можно добавить мускатный орех.

Количество сливочного масла можно уменьшить. Но интересный факт, знаменитый повар Жоэль Робюшон вообще считает, что масла должно быть очень много. Это, несомненно, вкусно, но не слишком здорово. Так что лучше подгонять количество сливочного масла под собственные вкусы. Если вместо молока вы готовите пюре со сливками, то масла точно можно положить меньше.