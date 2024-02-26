Куриные крылышки с соусом наршараб: рецепт невероятно вкусного блюда

Соус придает блюду очень пикантный и интересный вкус. Вы оцените это блюдо, попробовав его.

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Куриные крылышки – один из самых популярных продуктов. Их можно варить, жарить, запекать, экпериментируя с маринадами, соусами и специями. Сегодня рекомендурем приготовить крылышки с соусом наршараб. Это азербайджанская приправа, широко используемая в восточной кухне. Ее получают методом сгущения гранатового сока. Название соуса наршараб происходит от двух азербайджанских слов: "нар" — гранат и "шараб" — вино. Содержит до 10 % лимонной кислоты и до 45 % сахара. Как приготовить такие крылышки, рассказали в блоге "Кулинарная книга".

Куриные крылышки с соусом наршараб

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг;

соус наршараб – 2 ст. л;

соевый соус – 2 ст. л;

винный уксус – 1 ст. л;

оливковое масло – 1 ст. л;

мед – 1 ч. л;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриные крылышки помыть и сложить в миску. Добавить к ним оливковое масло, винный уксус, соевый соус, наршараб, мед, соль и перец. Перемешать хорошо, чтобы крылышки были все в соусе.

Накрыть миску пленкой и оставить в холодильнике минимум в час.

Духовку разогреть до 180 градусов. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом, и запекать 45-50 минут.

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