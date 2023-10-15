Куриные крылышки в духовке: рецепт вкуснейшего блюда для всей семьи (видео)
Запеченные в духовке крылышки получаются сочными и с корочкой.
Куриные крылышки – очень вкусное блюдо, если знать, как их приготовить. Рецептом есть очень много, и у каждой хозяйки найдется свой, проверенный временем. Предлагаем вам приготовить невероятно вкусные куриные крылышки по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук.
Куриные крылышки
Ингредиенты:
- крылья куриные – 1 кг;
- копченая паприка – 1 ст. л;
- мука – 3 ст. л;
- сухой чеснок – 2 ч. л;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- прованские травы – 1 ст. л;
- соль, перец – по вкусу.
Для соуса:
- сливочное масло – 50 гр;
- сыр – 30 гр;
- зелень – пучок;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- сок половины лимона.
Способ приготовления:
Крылышки промыть, просушить с помощью бумажного полотенца, разделить на части и обвалять в панировке. Для последней смешать муку, разрыхлитель, сухой чеснок, паприку, прованские травы, перец и соль. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом, и запекать в разогретой духовке при 200 градусах 20 минут с одной стороны, а затем перевернуть крылышки на другую сторону и запекать еще 20 минут.
Пока мясо запекается, необходимо приготовить соус: смешать натертый на мелкую терку сыр, растопленное масло, сок лимона, зелень, чеснок.
Горячие крылышки обвалять в соусе и можно подавать к столу.
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