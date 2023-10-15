Курячі крильця в духовці: рецепт смачної страви для всієї родини (відео)

Запечені в духовці крильця виходять соковитими і зі скоринкою.

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Курячі крильця — дуже смачна страва, якщо знати, як їх приготувати. Рецептів є дуже багато, і в кожної господині знайдеться свій, перевірений часом. Пропонуємо вам приготувати неймовірно смачні курячі крильця за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук.

Курячі крильця

Інгредієнти:

крила курячі – 1 кг;

копчена паприка – 1 ст. л;

борошно – 3 ст. л;

сухий часник – 2 ч. л;

розпушувач – 1 ч. л;

прованські трави – 1 ст. л;

сіль, перець – за смаком.

Для соусу:

вершкове масло – 50 гр;

сир – 30 гр;

зелень – пучок;

часник – 2-3 зубчики;

сік половини лимона.

Спосіб приготування:

Крильця промити, просушити за допомогою паперового рушника, розділити на частини й обваляти в паніровці. Для останнього змішати борошно, розпушувач, сухий часник, паприку, прованські трави, перець і сіль. Викласти крильця на деко, застелене пергаментом, і запікати в розігрітій духовці за 200 градусів 20 хвилин з одного боку, а потім перевернути крильця на інший бік і запікати ще 20 хвилин.

Поки м'ясо запікається, необхідно приготувати соус: змішати натертий на дрібну тертку сир, розтоплене масло, сік лимона, зелень, часник.

Гарячі крильця обваляти в соусі і можна подавати до столу.

Раніше Фокус писав, як приготувати курячі котлети з сиром і маслом.