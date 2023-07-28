Ідея для вечері: рецепт соковитих курячих котлет із сиром та маслом (відео)

У ці котлети не потрібно додавати картоплю, хліб і молоко.

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Якщо все ще думаєте, що приготувати на вечерю для всієї сім'ї, щоб було і смачно, і ситно, рекомендуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук і потішити себе та рідних соковитими курячими котлетами з маслом і сиром. Страва виходить неймовірно апетитною, а гарніром до неї може бути все що завгодно: від картопляного пюре до макаронів і гречки.

Курячі котлети з маслом і сиром

Інгредієнти:

куряче філе — 600 г;

сир твердий — 100 г;

масло — 50 г;

цибуля — 1 шт;

часник — 1 зубчик;

панірувальні сухарі — 1 ст. л;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

У блендері або через м'ясорубку подрібнити часник, цибулю, куряче філе, порізане шматочками. В отриману масу додати вершкове масло кімнатної температури, посолити, поперчити. У фарш додати натертий на дрібній тертці сир і перемішати. Наприкінці всипати панірувальні сухарі, знову все перемішати, сформувати котлети та посмажити на сковороді з обох боків, щоб вони підрум'янилися.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний салат із курячої печінки з полуницею і зеленню .