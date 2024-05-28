Рулет-шашлик із яловичини: рецепт оригінальної страви на мангалі (відео)
Биток для приготування краще вибирати рівний, одним шматком.
Продовжуючи тему рецептів страв на мангалі, не можемо обійти стороною новинку від одеського кулінарного гуру Валерія Пономаря. На своїй сторінці в Instagram він розповів і показав, як приготувати дуже смачний рулет-шашлик із яловичини. Спробуйте приготувати його, і ви здивуєтеся соковитості та смаковим якостям цієї страви.
Рулет-шашлик із яловичини
Інгредієнти:
- биток телячий — 1,5 кг;
- жирні обрізки — 500 г;
- курдюк — 200 гр;
- цибуля — 1 шт;
- помідор — 1 шт;
- перець солодкий — 1 шт (за бажанням);
- петрушка — пучок;
- коріандр — 1 ч. л;
- хмелі сунелі — 1 ч. л;
- сіль і чорний перець;
- сіль крупна.
Спосіб приготування:
Биток для приготування краще вибирати рівний, одним шматком. Розрізати його на плоский лист і відбити. Натерти його сумішшю як на відео
Жирні обрізки перемолоти у фарш разом з овочами, можна пропустити через м'ясорубку з великою сіткою
Фарш розкачати між пергаментом і з'єднати з битком
Тонко нарізати курдюк. Якщо не любите курдюк, візьміть сало. Викласти шар, загорнути в рулет. Якщо немає хорошого гострого ножа, рулет можна трохи заморозити і потім нарізати завтовшки по 2 см. Нанизати на шампури.
На вугіллі готувати приблизно 18-20 хвилин. Коли м'ясо стане рум'яним, посипати крупною сіллю.
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