Рулет-шашлик із яловичини: рецепт оригінальної страви на мангалі (відео)

Биток для приготування краще вибирати рівний, одним шматком.

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Продовжуючи тему рецептів страв на мангалі, не можемо обійти стороною новинку від одеського кулінарного гуру Валерія Пономаря. На своїй сторінці в Instagram він розповів і показав, як приготувати дуже смачний рулет-шашлик із яловичини. Спробуйте приготувати його, і ви здивуєтеся соковитості та смаковим якостям цієї страви.

Рулет-шашлик із яловичини

Інгредієнти:

биток телячий — 1,5 кг;

жирні обрізки — 500 г;

курдюк — 200 гр;

цибуля — 1 шт;

помідор — 1 шт;

перець солодкий — 1 шт (за бажанням);

петрушка — пучок;

коріандр — 1 ч. л;

хмелі сунелі — 1 ч. л;

сіль і чорний перець;

сіль крупна.

Спосіб приготування:

Биток для приготування краще вибирати рівний, одним шматком. Розрізати його на плоский лист і відбити. Натерти його сумішшю як на відео

Жирні обрізки перемолоти у фарш разом з овочами, можна пропустити через м'ясорубку з великою сіткою

Фарш розкачати між пергаментом і з'єднати з битком

Тонко нарізати курдюк. Якщо не любите курдюк, візьміть сало. Викласти шар, загорнути в рулет. Якщо немає хорошого гострого ножа, рулет можна трохи заморозити і потім нарізати завтовшки по 2 см. Нанизати на шампури.

На вугіллі готувати приблизно 18-20 хвилин. Коли м'ясо стане рум'яним, посипати крупною сіллю.

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