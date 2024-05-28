Рулет-шашлык из говядины: рецепт оригинального блюда на мангале (видео)
Биток для приготовления лучше выбирать ровный, одним куском..
Продолжая тему рецептов блюд на мангале, не можем обойти стороной новинку от одесского кулинарного гуру Валерия Пономаря. На своей странице в Instagram он рассказал и показал, как приготовить вкуснейший рулет-шашлык из говядины. Попробуйте приготовить его, и вы поразитесь сочности и вкусовым качествам этого блюда.
Рулет-шашлык из говядины
Ингредиенты:
- биток телятина – 1,5 кг;
- жирные обрезки – 500 гр;
- курдюк – 200 гр;
- лук – 1 шт;
- помидор – 1 шт;
- перец сладкий – 1 шт (по желанию);
- петрушка – пучок;
- кориандр – 1 ч. л;
- хмели сунели – 1 ч. л;
- соль и черный перец;
- соль крупная.
Способ приготовления:
Биток для приготовления лучше выбирать ровный, одним куском. Разрезать его в плоский лист и отбить. Натереть его смесью как на видео
Жирные обрезки перемолоть в фарш вместе с овощами, можно пропустить через мясорубку с крупной сеткой
Фарш раскатать между пергаментом и соединить с битком
Тонко нарезать курдюк. Если не любите курдюк, возьмите сало. Выложить слой, завернуть в рулет. Если нет хорошего острого ножа, рулет можно немного заморозить и затем нарезать толщиной по 2 см. Нанизать на шампуры.
На углях готовить примерно 18-20 минут. Когда мясо станет румяным, посыпать крупной солью.
Читайте также:
Нежнейший шашлык из говядины: рецепт от Валерия Пономаря (видео)
Куриные шашлыки с беконом: как приготовить вкусное блюдо без мангала
Рецепт идеального шашлыка: как приготовить мясо очень вкусно