Куриные шашлыки с беконом: как приготовить вкусное блюдо без мангала
Шашлыки получаюся нежными, сочными и с потрясающим ароматом.
Любители шашлыков наверняка оценят вкус и аромат куриного шашлыка в беконе, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук. Он готовится очень просто, а получается невероятно ароматный и аппетитный. К тому же готовится такой шашлык в духовке.
Шашлык куриный в беконе
Ингредиенты:
- филе курицы – 2 шт;
- бекон – 2 упаковки (по 6 полосок);
- соевый соус – 3-5 ст. л;
- приправа к мясу и смесь зелени (лук, укроп, петрушка) – по вкусу;
- копченая паприка и гранулированный чеснок – по вкусу;
- острый чили соус – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Разрезать филе курицы пополам, а затем каждую часть на три полоски. Сложить в посуду и заполнить маринадом (соевым соусом, острым чили соусом, добавить приправы), перемешать и оставить мариноваться 10-15 минут.
Далее на бекон выложить мясо, завернуть в рулет и нанизать на шпажку.
Сложить шпажки на противень, застеленный пергаментом, сверху еще смазать кетчупом с соевым соусом и отправить в духовку, разогретую до 250 градусов, на 30 минут. Время может быть меньше или больше в зависимости от толщины мяса.
Готовый шашлык посыпать луком и зеленью. Он очень вкусен с печеной картошкой.
Читайте также:
Шашлык из свинины в духовке: сочное и вкусное блюдо от Валерия Пономаря
Шашлык из свинины в духовке: сочное и вкусное блюдо от Валерия Пономаря