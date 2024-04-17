Куриные шашлыки с беконом: как приготовить вкусное блюдо без мангала

Шашлыки получаюся нежными, сочными и с потрясающим ароматом.

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Любители шашлыков наверняка оценят вкус и аромат куриного шашлыка в беконе, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук. Он готовится очень просто, а получается невероятно ароматный и аппетитный. К тому же готовится такой шашлык в духовке.

Шашлык куриный в беконе

Ингредиенты:

филе курицы – 2 шт;

бекон – 2 упаковки (по 6 полосок);

соевый соус – 3-5 ст. л;

приправа к мясу и смесь зелени (лук, укроп, петрушка) – по вкусу;

копченая паприка и гранулированный чеснок – по вкусу;

острый чили соус – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Разрезать филе курицы пополам, а затем каждую часть на три полоски. Сложить в посуду и заполнить маринадом (соевым соусом, острым чили соусом, добавить приправы), перемешать и оставить мариноваться 10-15 минут.

Далее на бекон выложить мясо, завернуть в рулет и нанизать на шпажку.

Сложить шпажки на противень, застеленный пергаментом, сверху еще смазать кетчупом с соевым соусом и отправить в духовку, разогретую до 250 градусов, на 30 минут. Время может быть меньше или больше в зависимости от толщины мяса.

Готовый шашлык посыпать луком и зеленью. Он очень вкусен с печеной картошкой.

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