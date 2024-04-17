Курячі шашлики з беконом: як приготувати смачну страву без мангала

Шашлики виходять ніжними, соковитими і з приголомшливим ароматом.

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Любителі шашликів напевно оцінять смак і аромат курячого шашлику в беконі, рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. Він готується дуже просто, а виходить неймовірно ароматний і апетитний. До того ж готується такий шашлик у духовці.

Шашлик курячий у беконі

Інгредієнти:

філе курки — 2 шт;

бекон — 2 упаковки (по 6 смужок);

соєвий соус — 3–5 ст. л;

приправа до м'яса і суміш зелені (цибуля, кріп, петрушка) — за смаком;

копчена паприка і гранульований часник — за смаком;

гострий чилі соус — 1–2 ст. л.

Спосіб приготування:

Розрізати філе курки навпіл, а потім кожну частину на три смужки. Скласти в посуд і заповнити маринадом (соєвим соусом, гострим чилі соусом, додати приправи), перемішати і залишити маринуватися на 10–15 хвилин.

Далі на бекон викласти м'ясо, загорнути в рулет і нанизати на шпажку.

Скласти шпажки на деко, застелене пергаментом, зверху ще змастити кетчупом із соєвим соусом та відправити в духовку, розігріту до 250 градусів, на 30 хвилин. Час може бути меншим або більшим залежно від товщини м'яса.

Готовий шашлик посипати цибулею та зеленню. Він дуже смачний із печеною картоплею.

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