Шашлик зі свинини в духовці: соковита та смачна страва від Валерія Пономаря
Шашлики виходять соковитими, а маринована цибуля надає їм яскравішого та гострішого смаку. Таку страву оцінять усі, хто її спробує.
Шашлик зі свинини, соковитий і пахне димком, — хіт будь-якого пікніка. Однак приготувати цю страву можна і без походу на природу, а в духовці. Як це зробити й отримати найкращий результат, розповів і показав одеський кулінарний блогер Валерій Пономар.
Шашлик зі свинини в духовці
Інгредієнти:
- свинячий ошийок — 1 кг;
- сіль — 1/2 ч. л;
- чорний перець — 1/2 ч. л;
- сушений часник — 1/2 ч. л;
- кмин — 1/2 ч. л;
- розмарин — 2 гілочки;
- томатний сік — 150 мл.
Для маринованої цибулі:
- червона цибуля — 1 шт;
- помідор — 1 шт;
- гострий перець — 1/2 шт;
- петрушка, кріп — пучок;
- сік лимона або лайма — 1 ст. л;
- сіль і перець за смаком;
- сумах — 1/2 ч. л;
- оливкова олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Ошийок нарізати шматочками розміром у куряче яйце, вибрати м'ясо з невеликими прожилками жиру.
Додати всі спеції та залишити маринуватися мінімум на 2 години. Викласти м'ясо на пергамент із відстанню між шматочками, щоб отримати скоринку. Запікати в духовці 25-30 хвилин при 180 градусах (режим верх низ і конвекція)
Окремо заправити цибулю, і коли вона добре промаринується, перемішати її із запеченим м'ясом і подавати до столу.
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