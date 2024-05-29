Оттенят и дополнят вкус: топ-3 лучших маринадов для блюд на гриле
Уже наступил сезон шашлыков и блюд на гриле. И если любите блюда, приготовленные на открытом огне, то вам точно пригодятся эти вкуснейшие маринады.
Такие маринады подойдут даже начинающим кулинарам. И точно разнообразят ваше гриль-меню. Фокус собрал три лучших маринада для ваших блюд.
Острый маринад для рыбы и морепродуктов
Ингредиенты для 1 кг рыбы или морепродуктов:
- 1 стручок острого красного перца;
- 1 стручок зеленого перца чили;
- 1 лайм;
- 70 г соуса терияки;
- соль.
Мелко нарежьте чили, по желанию удалите семена, так как с ними получится острее. Снимите цедру лайма, выжмите сок и смешайте с чили. Рыбу с кожей опустите в маринад и держите в нем 15–45 минут при комнатной температуре. Для рыбного филе и морепродуктов достаточно 15–20 минут.
Йогуртовый маринад для курицы
Ингредиенты на 1 кг курицы:
- 200 г натурального йогурта;
- 2 см свежего корня имбиря;
- зеленый лук;
- 1 ч. л. семян горчицы;
- 0,5 ч. л. порошка карри;
- соль.
Очистите имбирь и натрите на мелкой терке. Очень мелко нарежьте зеленый лук. На сухой сковороде обжарьте семена горчицы и растолките их в ступке. Смешайте все ингредиенты маринада. Погрузите курицу в маринад и оставьте на час при комнатной температуре или на 24 часа в холодильнике.
Чесночный маринад для говядины
Ингредиенты на 1 кг говядины:
- 1 головка чеснока;
- 1 средний пучок петрушки;
- цедра 1 лимона;
- по 0,5 ч. л. семян зиры и крупной соли.
Петрушку и чеснок мелко нарежьте и смешайте с зирой и солью. Крупные куски говядины маринуйте около двух часов, а небольшие около часа. В холодильнике мясо можно мариновать всю ночь.
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