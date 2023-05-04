Идеальная добавка к любому блюду. Рецепт быстрого соуса бешамель от Евгения Клопотенко

Соус, на приготовление которого уйдет 7-10 минут, лучше подавать горячим. Он отлично подходит к птице и длругому мясу, рыбе и множеству других блюд.

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Вкусный соус любое блюдо превратит в кулинарный шедевр, и соус бешамель – не исключение. Этот знаменитый французский белый соус изобрел, как считается, гофмейстер Людовика XIV Луи де Бешамель. Его рецепт за прошедшие века заметно изменился, но, тем не менее, бешамель остается одним из самых популярных соусов. Например, если раньше соус бешамель представлял собой уваренный со сливками бульон, то современный состав соуса бешамель – это масляно-мучная смесь с молоком или сливками. Он отлично подходит почти ко всем блюдам: мясу, рыбе, овощам, пасте и многим другим. Как быстро приготовить его в домашних условиях, рассказал известный украинский кулинар Евгений Клопотенко.

Соус "Бешамель"

Ингредиенты:

сливочное масло – 50 гр;

пшеничная мука – 50 гр (2 ст. л);

мускатный орех – 1 щепотка;

молоко – 500 мл;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

В кастрюле с толстым дном или в сотейнике растопить сливочное масло на маленьком огне. Нужно внимательно следить, чтобы оно не пригорело. Добавить пшеничную муку и перемешать с маслом с помощью ложки или лопатки. Поджаривать минуту-полторы, пока мука не станет золотистого цвета.

Сразу после этого влить туда же 500 мл молока и постоянно перемешивать, чтобы не образовались комочки.

Далее в массу добавить мускатный орех и соль по вкусу, продолжая варить, пока соус не загустеет. Переваривать его не нужно, чтобы он не потерял идеальную консистенцию. В целом на загустение уходит не больше двух минут.

Подавать такой соус лучше в горячем виде. Остатки соуса можно хранить в холодильнике. При разогревании в него добавляют небольшое количество молока.

Готовый соус может храниться не больше двух дней.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусную слабосоленую рыбу по рецепту Клопотенко.