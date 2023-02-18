Евгений Клопотенко рассказал, как правильно и быстро засолить красную рыбу

На приготовление такой рыбы уйдет не более пяти минут.

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Красная рыба (лосось, семга, форель) – один из самых полезных продуктов в рационе. Она является источником витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, что помогает поддерживать эффективное функционирование мозга и нервной системы. Калий, который есть в диком лососе, способствует контролю кровяного давления, снижает риск инсульта и тому подобное. В красной рыбе много высококачественного белка, а вкуснее всего она на бутербродах. Ее можно сочетать с каперсами, крем-сыром, свежими огурцами и ялтинским луком, помидорами черри, авокадо, яйцом-пашот и оливками. Если нет времени готовить сложные блюда, можно взять слабосоленую красную рыбу, сбрызнуть ее лимонным соком, добавить столовую ложку соевого соуса и все это выложить на свежий багет. Как приготовить идеальную слабосоленую рыбу, рассказал известный украинский кулинарный блогер Евгений Клопотенко.

Соленая красная рыба

Ингредиенты:

красная рыба (форель, семга или лосось) – 1 кг;

соль – 2 ст. л;

сахар – 1 ст. л;

свежемолотый черный перец – 1 ч. л;

укроп – 10 веточек.

Способ приготовления:

Сахар и поваренную (или морскую) соль смешать в одной посуде, туда же добавить только что смолотый черный перец, все перемешать.

Филе рыбы помыть, высушить с помощью бумажного полотенца, мелко порезать. Посыпать ее смесью соли, сахара и перца с обеих сторон.

Укроп помыть под проточной водой, высушить его бумажным полотенцем, мелко порезать, посыпать рыбу сверху. Затем все сложить в герметичную емкость и отправить в холодильник на 4 часа, чтобы рыба хорошо просолилась и вобрала в себя специи.

Такая рыба станет идеальным дополнением к завтраку или дневным перекусам.

[ + – ] Красную рыбу нужно посыпать смесью соли, сахара и перца, а также пореанным укропом

Ранее Фокус писал, как приготовить питательный и полезный салат с красной рыбой и пекинской капустой.