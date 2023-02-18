Євген Клопотенко розповів, як правильно та швидко засолити червону рибу

На приготування такої риби піде трохи більше п'яти хвилин.

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Червона риба (лосось, сьомга, форель) — один із найкорисніших продуктів у раціоні. Вона є джерелом вітамінів В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, що допомагає підтримувати ефективне функціонування мозку та нервової системи. Калій, який є у дикому лососі, сприяє контролю кров'яного тиску, знижує ризик інсульту тощо. У червоній рибі багато високоякісного білка, а найсмачніша вона на бутербродах. Її можна поєднувати з каперсами, крем-сиром, свіжими огірками та ялтинською цибулею, помідорами чері, авокадо, яйцем-пашот та оливками. Якщо немає часу готувати складні страви, можна взяти солону червону рибу, збризнути її лимонним соком, додати столову ложку соєвого соусу і все це викласти на свіжий багет. Як приготувати ідеальну слабосолону рибу, розповів відомий український кулінарний блогер Євген Клопотенко.

Солена червона риба

Інгредієнти:

червона риба (форель, сьомга чи лосось) — 1 кг;

сіль — 2 ст. л;

цукор — 1 ст. л;

свіжомелений чорний перець — 1 ч. л;

кріп — 10 гілочок.

Спосіб приготування:

Цукор і кухонну (або морську) сіль змішати в одному посуді, туди ж додати щойно змелений чорний перець, все перемішати.

Філе риби помити, висушити за допомогою паперового рушника, дрібно порізати. Посипати її сумішшю солі, цукру та перцю з обох боків.

Кріп помити під проточною водою, висушити його паперовим рушником, дрібно нарізати, посипати рибу зверху. Потім все скласти в герметичну ємність і відправити в холодильник на 4 години, щоб риба добре просолилася і увібрала спеції.

Така риба стане ідеальним доповненням до сніданку або денним перекусом.

[ + – ] Червону рибу потрібно посипати сумішшю солі, цукру та перцю, а також порізаним кропом.

Раніше Фокус писав, як приготувати поживний та корисний салат із червоною рибою та пекінською капустою.