Смачний та яскравий салат з пекінською капустою та червоною рибою: покроковий рецепт

Готовий салат подають відразу на стіл.

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Легкий салат з пекінською капустою та червоною рибою – найкращий варіант для тих, хто любить смачно поїсти, але не хоче мати зайві кілограми. Проста страва, приготування якої не займе багато часу, підійде для сніданку чи вечері.

Салат з пекінською капустою та червоною рибою

Складові:

Капуста пекінська – 150 г;

Риба червона – 50 г;

Стебло селери – 1 шт;

Сік лимона – 1 ст. л;

Соєвий соус – 1 ч. л;

Оливкова олія — 3 — 4 ст. л;

Чорний кмин – 1 щіпка;

Перець чорний мелений – 1 щіпка.

Спосіб приготування:

Капусту нарізати тонкими смужками і викласти на плоску тарілку. Стебло селери нарізати тонкими пластинами і додати до капусти. Додати нарізану шматочками червону рибу. Збризкати салат соком лимона, соєвим соусом, полити оливковою олією. Готовий салат посипати меленим перцем та чорним кмином.

Подавати цей салат необхідно одразу після приготування.

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