Салат із тунцем і пекінською капустою: нереально смачно та корисно

Такий салат прикрасить не лише повсякденний, а й святковий стіл.

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Пекінська капуста будь-якому салату надасть певної легкості, а в поєднанні з тунцем і зовсім дасть приголомшливий смак. І це не кажучи про користь подібної страви. Пропонуємо приготувати салат із пекінської капусти з тунцем за рецептом із блогу cook_with_me_at_home.

Салат із пекінської капусти з тунцем

Складові:

Пекінська капуста — 1/2 шт.;

Горошок — 100 гр;

Яйця варені — 2 шт.;

Сир твердий — 50 гр;

Тунець — 150 гр;

Майонез/сметана — 2 ст.л.;

Сіль і перець до смаку.

Спосіб приготування:

Яйця очистити й порізати маленькими кубиками. Сир натерти на великій тертці. Пекінську капусту дрібно нарізати. З консервованого тунця злити рідину та злегка розкришити його вилкою. Змішати всі складові зі спеціями та майонезом або сметаною. Прикрасити за бажанням.

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