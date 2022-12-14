Салат із тунцем і пекінською капустою: нереально смачно та корисно
Такий салат прикрасить не лише повсякденний, а й святковий стіл.
Пекінська капуста будь-якому салату надасть певної легкості, а в поєднанні з тунцем і зовсім дасть приголомшливий смак. І це не кажучи про користь подібної страви. Пропонуємо приготувати салат із пекінської капусти з тунцем за рецептом із блогу cook_with_me_at_home.
Салат із пекінської капусти з тунцем
Складові:
- Пекінська капуста — 1/2 шт.;
- Горошок — 100 гр;
- Яйця варені — 2 шт.;
- Сир твердий — 50 гр;
- Тунець — 150 гр;
- Майонез/сметана — 2 ст.л.;
- Сіль і перець до смаку.
Спосіб приготування:
Яйця очистити й порізати маленькими кубиками. Сир натерти на великій тертці. Пекінську капусту дрібно нарізати. З консервованого тунця злити рідину та злегка розкришити його вилкою. Змішати всі складові зі спеціями та майонезом або сметаною. Прикрасити за бажанням.
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