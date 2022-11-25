Покроковий рецепт приготування салату мімоза

Простий рецепт ніжного та смачного салату перед святами, що наближаються.

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Салат мімоза є класикою святкового столу, оскільки він стоїть на одному рівні з олів'є та оселедцем під шубою. Назва цього салату точно передає його готовий зовнішній вигляд, тому що він виходить жовто-білого кольору, як яскрава квітка мімози навесні.

Складові:

картопля відварена — 2 шт.

морква відварена — 2 шт.

яйця варені — 3 шт.

тунець консервований — 200 г

домашній майонез

цибуля ріпчаста — 1 шт.

кріп

сир твердий — 150 г

лимонний сік — 1 ч. л.

цукор

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю та моркву в мундирі, дайте охолонути й почистіть. Натріть їх на великій тертці.

Також натріть сир на великій тертці.

Відварені яйця почистіть і відокремте жовтки від білків. Натріть окремо на великій тертці.

Замаринуйте цибулю. Для цього її потрібно посипати цукром і полити лимонним соком. Добре перемішайте й дайте постояти 5 хвилин.

Відкрийте рибні консерви. Злийте сік і помніть вилкою.

Далі збираємо салат. Традиційно мімозу викладають шарами.

Перший шар — це картопля. Викладіть її, трохи утрамбуйте й намажте тонким шаром майонезу.

Другий шар — морква. Також викладіть її поверх картоплі, трохи утрамбуйте й змастіть майонезом.

Третій шар — яєчні білки. Після викладання їх також потрібно змастити тонким шаром соусу.

Четвертий шар — риба. Викладіть її товстим шаром, а нагору покладіть мариновану цибулю. Змащувати майонезом поки що не потрібно. На цибулю викладіть дрібно нарізаний свіжий кріп, а на нього ще шар моркви. Тепер трохи все утрамбуйте й змастіть майонезом.

Наступний шар — тертий сир, а поверх нього знову тонкий шар майонезу.

Останній етап — шар варених натертих жовтків.

В ідеалі дати салат трохи часу просочитися.

Нагадаємо, рецепт салату олів'є без ковбаси та майонезу.