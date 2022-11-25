Покроковий рецепт приготування салату мімоза
Простий рецепт ніжного та смачного салату перед святами, що наближаються.
Салат мімоза є класикою святкового столу, оскільки він стоїть на одному рівні з олів'є та оселедцем під шубою. Назва цього салату точно передає його готовий зовнішній вигляд, тому що він виходить жовто-білого кольору, як яскрава квітка мімози навесні.
Складові:
- картопля відварена — 2 шт.
- морква відварена — 2 шт.
- яйця варені — 3 шт.
- тунець консервований — 200 г
- домашній майонез
- цибуля ріпчаста — 1 шт.
- кріп
- сир твердий — 150 г
- лимонний сік — 1 ч. л.
- цукор
Спосіб приготування:
Відваріть картоплю та моркву в мундирі, дайте охолонути й почистіть. Натріть їх на великій тертці.
Також натріть сир на великій тертці.
Відварені яйця почистіть і відокремте жовтки від білків. Натріть окремо на великій тертці.
Замаринуйте цибулю. Для цього її потрібно посипати цукром і полити лимонним соком. Добре перемішайте й дайте постояти 5 хвилин.
Відкрийте рибні консерви. Злийте сік і помніть вилкою.
Далі збираємо салат. Традиційно мімозу викладають шарами.
- Перший шар — це картопля. Викладіть її, трохи утрамбуйте й намажте тонким шаром майонезу.
- Другий шар — морква. Також викладіть її поверх картоплі, трохи утрамбуйте й змастіть майонезом.
- Третій шар — яєчні білки. Після викладання їх також потрібно змастити тонким шаром соусу.
- Четвертий шар — риба. Викладіть її товстим шаром, а нагору покладіть мариновану цибулю. Змащувати майонезом поки що не потрібно. На цибулю викладіть дрібно нарізаний свіжий кріп, а на нього ще шар моркви. Тепер трохи все утрамбуйте й змастіть майонезом.
- Наступний шар — тертий сир, а поверх нього знову тонкий шар майонезу.
- Останній етап — шар варених натертих жовтків.
В ідеалі дати салат трохи часу просочитися.
Нагадаємо, рецепт салату олів'є без ковбаси та майонезу.