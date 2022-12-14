Салат с тунцом и пекинской капустой: нереально вкусно и полезно

Такой салат украсит не только повседневный, но и праздгничный стол.

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Пекинская капуста любому салату придаст некую воздушность, а в сочетании с тунцом и вовсе даст потрясающий вкус. И это – не говоря о полезности подобного блюда. Предлагаем приготовить салат из пекинской капусты с тунцом по рецепту из блога cook_with_me_at_home.

Салат из пекинской капусты с тунцом

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 1/2 шт;

Горошек – 100 гр;

Яйца вареные – 2 шт;

Сыр твердый – 50 гр;

Тунец – 150 гр;

Майонез/сметана – 2 ст. л;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца очистить и порезать маленькими кубиками. Сыр натереть на большой терке. Пекинскую капусту мелко порезать. С консервированного тунца слить жидкость и слегка раскрошить его вилкой. Смешать все составляющие со специями и майонезом или сметаной. Украсить по желанию.

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