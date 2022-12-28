Коли свята закінчаться: рецепт салату для тих, хто худне

Новорічні свята пролетять швидко, і питання, як скинути отримані кілограми, стане дуже гострим.

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Попри те, що новорічні свята з традиційними застіллями та гостями тільки наближаються, саме час почати продумувати, яким буде меню після їх закінчення і як якнайшвидше позбутися зайвих кілограмів. Блогер під ніком liza_tasty_blog пропонує рецепт ситного і смачного салату, який допоможе вгамувати голод і водночас допоможе позбутися зайвих кілограмів.

Салат для тих, хто худне

Інгредієнти:

Яйця – 4 шт.;

Консервований тунець у власному соку (можна використовувати нежирну шинку або відварену курячу грудку);

Червона цибуля – 0,5 головки;

Огірки середнього розміру – 3 шт.;

Консервована кукурудза без цукру – 120 г;

Салат айсберг, пекінська капуста чи листя салату – 100 г;

Маринований огірок – 1 шт. (або кілька маленьких);

Сметана (10%) – 3 ст. л. з гіркою.

Спосіб приготування:

Яйця відварити. З тунця та кукурудзи злити рідину. Салат порізати, свіжі огірки нарізати кільцями, а потім навпіл, а мариновані огірки натерти на тертці.

У глибоку миску висипати порізаний салат, тунець, кукурудзу, свіжі огірки та маринований огірок, порізану тонкими смужками червону цибулю. Все заправити сметаною та добре перемішати.

Нагадаємо, як приготувати салат із куркою без майонезу.