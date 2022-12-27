Смачно та корисно: святковий салат із курячою грудкою та без майонезу

Головний секрет смаку цього салату – у правильно приготовленій заправці.

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Незважаючи на те, що майонез є, мабуть, найпопулярнішим соусом для заправки салатів, є люди, які через певні причини утримуються від цього калорійного інгредієнта. Однак, на щастя, існує чимало рецептів салатів, де прекрасною можна обійтись без нього. Пропонуємо приготувати салат із курячою грудкою за рецептом із кулінарного блогу "У меню".

Салат із курячою грудкою без майонезу

Інгредієнти:

солодкий перець – 1 шт;

куряча грудка – 200 г;

твердий сир – 80 г;

свіжий помідор – 1 шт.;

картопля – 1 шт;

лимон – половина;

рослинна олія – 80 мл;

сіль, чорний перець за смаком.

Спосіб приготування:

Курячу грудку відварити в підсоленій воді до готовності, додавши спеції. Картоплю добре помити і відварити в "мундирі". Болгарський перець помити, видалити насіння та нарізати тонкими смужками.

Свіжий помідор нарізати кубиками, так само подрібнити й очищену зварену картоплю. Твердий сир натерти на тертці, а куряче м'ясо розібрати руками на волокна.

Усі інгредієнти змішати у глибокій мисці, додати сіль і перець.

Далі потрібно зробити заправку. Для цього в окрему ємність видавити сік половини лимона, додати сіль і мелений чорний перець до смаку, влити олію і перемішати.

Заправку, що вийшла, вилити в салат і все добре перемішати. Салат можна подавати на стіл одразу, а на деякий час можна відправити його в холодильник.

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