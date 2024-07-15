Символ грецької кухні: рецепт мусаки з баклажанами

Мусаку готують із м'ясом, овочами та соусом, а потім запікають у духовці.

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Традиційна страва грецької та балканської кухонь — це мусака. Запіканка, в якій шарами викладають м'ясний фарш, баклажани та картоплю. Це дуже смачна та ситна страва. Рецептом поділилися на сайті Сookist.

Походження мусаки досить невизначене: найавторитетніша гіпотеза стверджує, що її готували на Криті, Кіпрі та в Греції, а сама назва "мусака" — турецького походження.

Попри те, що мусака не складна в приготуванні, вона вимагає трохи часу, щоб приготувати й зібрати інгредієнти шарами, але результат вартий витрачених зусиль: після приготування в духовці ви отримаєте смачнючу страву, яку можна подавати з пітою та свіжим соусом цацики.

Мусака

Інгредієнти:

м'ясний фарш — 300 г. В оригіналі — це фарш із баранини, але ви можете вибрати будь-який на свій смак, наприклад, із яловичини;

свинячий фарш — 300 г;

томатне пюре — 300 г;

одна цибулина;

біле сухе вино — 50 мл;

порошок кориці — 1 ч. л.;

оливкова олія;

сіль, перець;

баклажани — 600 г;

три великі картоплини;

соус бешамель — 500 мл;

тертий сир — 150 г.

Приготування мусаки почніть із м'ясного соусу: обсмажте нарізану цибулю у великій кількості олії на великій сковороді.

Щойно цибуля почне підрум'янюватися, додайте фарш, приправте сіллю та перцем і готуйте кілька хвилин. Потім додайте біле вино. Потім додаємо томатне пюре, приправляємо порошком кориці та залишаємо варитися на слабкому вогні протягом години або поки соус не випарується.

Тим часом миємо баклажани і нарізаємо їх тонкими скибочками завтовшки приблизно 5 мм.

Потім розкладіть їх шарами в каструлі, чергуючи із сіллю і поклавши зверху вантаж: дайте їм постояти щонайменше годину, щоб вони втратили внутрішню рідину і гіркий присмак, потім промийте їх і висушіть паперовими рушниками.

Потім очистіть картоплю і також наріжте її скибочками завтовшки приблизно 5 мм.

Після закінчення часу відпочинку обсмажте баклажани в гарячій олії та висушіть їх на кухонному папері, який поглинає вологу. Посоліть їх і відкладіть убік.

Зробіть те ж саме зі скибочками картоплі, також виклавши їх на кухонний папір.

Щойно всі інгредієнти будуть готові, приступайте до складання мусаки: спочатку на дно прямокутної форми для запікання викладіть картоплю, яка стане основою, потім відразу зверху викладіть перший шар баклажанів.

Покладіть половину фаршу, тертий сир і викладіть другий шар баклажанів. Потім покладіть фарш і сир, що залишився. Полийте соусом бешамель і запікайте за температури 180°C протягом 40 хвилин, увімкнувши гриль на останніх хвилинах приготування, щоб усе добре підрум'янилося. Коли мусака буде готова — дістаньте її, дайте постояти кілька годин.

Після того як мусака відпочине, її можна нарізати скибочками і подавати до столу.

Якщо вам не подобається баранина, ви можете замінити її яловичиною або телятиною, вибравши, змішувати її зі свининою чи ні.

Залежно від вашого смаку ви можете відмовитися від картоплі або замість баклажанів додати кабачки.

За бажання ви можете деглазувати м'ясо червоним вином і додати в рагу інші аромати, наприклад, петрушку, лавровий лист, мускатний горіх або кмин.

Щоб бешамель вийшов більш насиченим, можна додати кілька ложок грецького йогурту.

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