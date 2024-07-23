Свинячі стейки з копченою паприкою: як приготувати смачну страву

Такі свинячі стейки подають із салатом із цукіні.

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Соковиті свинячі стейки в гострому маринаді, приготовані на грилі, виходять дуже ніжними та смачними. І їх ідеально доповнює салат із цукіні. Рецептом поділилися на сайті Greek City Times.

Свинячі стейки з копченою паприкою

Інгредієнти:

Для стейків:

1½ кг свинячої шиї (без кісток);

1 ч. л. копченої паприки;

1 ч. л. порошку чилі;

1 ч. л. гірчичного порошку;

два подрібнені зубчики часнику;

1 ч. л. свіжого імбиру, натертого на тертці;

сіль.

Для салату із цукіні:

п'ять середніх цукіні;

4 солодких перці, дрібно нарізаних;

один пучок подрібненого кропу;

сік одного лимона;

1 ч. л. сухого орегано;

1 ч. л. насіння коріандру, дрібно подрібненого в ступці або млинку для спецій;

½ склянки подрібнених в'ялених томатів;

200 мл оливкової олії;

сіль, свіжомелений перець.

Для салату наріжте цукіні дуже тонкими круглими скибочками прямим ножем або мандоліною і покладіть їх у велику миску. Додайте перець, кріп, лимонний сік, орегано, коріандр, сіль і перець.

Добре перемішайте і залиште салат приблизно на 30 хвилин, поки цукіні не замаринуються. Перед подачею додайте в'ялені томати й оливкову олію та перемішайте.

І готуйте відбивні. У невеликій мисці змішайте паприку, чилі, гірчичний порошок, часник та імбир. Натріть сумішшю спецій відбивні.

Підсмажте на гриль-сковороді або на вугільному грилі, регулярно перевертаючи, щоб вони рівномірно приготувалися. Посипте сіллю і подавайте стейки гарячими на тарілці разом із салатом із цукіні.

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