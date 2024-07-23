Свинячі стейки з копченою паприкою: як приготувати смачну страву
Такі свинячі стейки подають із салатом із цукіні.
Соковиті свинячі стейки в гострому маринаді, приготовані на грилі, виходять дуже ніжними та смачними. І їх ідеально доповнює салат із цукіні. Рецептом поділилися на сайті Greek City Times.
Свинячі стейки з копченою паприкою
Інгредієнти:
Для стейків:
- 1½ кг свинячої шиї (без кісток);
- 1 ч. л. копченої паприки;
- 1 ч. л. порошку чилі;
- 1 ч. л. гірчичного порошку;
- два подрібнені зубчики часнику;
- 1 ч. л. свіжого імбиру, натертого на тертці;
- сіль.
Для салату із цукіні:
- п'ять середніх цукіні;
- 4 солодких перці, дрібно нарізаних;
- один пучок подрібненого кропу;
- сік одного лимона;
- 1 ч. л. сухого орегано;
- 1 ч. л. насіння коріандру, дрібно подрібненого в ступці або млинку для спецій;
- ½ склянки подрібнених в'ялених томатів;
- 200 мл оливкової олії;
- сіль, свіжомелений перець.
Для салату наріжте цукіні дуже тонкими круглими скибочками прямим ножем або мандоліною і покладіть їх у велику миску. Додайте перець, кріп, лимонний сік, орегано, коріандр, сіль і перець.
Добре перемішайте і залиште салат приблизно на 30 хвилин, поки цукіні не замаринуються. Перед подачею додайте в'ялені томати й оливкову олію та перемішайте.
І готуйте відбивні. У невеликій мисці змішайте паприку, чилі, гірчичний порошок, часник та імбир. Натріть сумішшю спецій відбивні.
Підсмажте на гриль-сковороді або на вугільному грилі, регулярно перевертаючи, щоб вони рівномірно приготувалися. Посипте сіллю і подавайте стейки гарячими на тарілці разом із салатом із цукіні.
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