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Їжа

Свинячі стейки з копченою паприкою: як приготувати смачну страву

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Фото: t.me/retsepty/4654 | Свинячі стейки з копченою паприкою

Такі свинячі стейки подають із салатом із цукіні.

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Соковиті свинячі стейки в гострому маринаді, приготовані на грилі, виходять дуже ніжними та смачними. І їх ідеально доповнює салат із цукіні. Рецептом поділилися на сайті Greek City Times.

Свинячі стейки з копченою паприкою

Інгредієнти:

Для стейків:

  • 1½ кг свинячої шиї (без кісток);
  • 1 ч. л. копченої паприки;
  • 1 ч. л. порошку чилі;
  • 1 ч. л. гірчичного порошку;
  • два подрібнені зубчики часнику;
  • 1 ч. л. свіжого імбиру, натертого на тертці;
  • сіль.

Для салату із цукіні:

  • п'ять середніх цукіні;
  • 4 солодких перці, дрібно нарізаних;
  • один пучок подрібненого кропу;
  • сік одного лимона;
  • 1 ч. л. сухого орегано;
  • 1 ч. л. насіння коріандру, дрібно подрібненого в ступці або млинку для спецій;
  • ½ склянки подрібнених в'ялених томатів;
  • 200 мл оливкової олії;
  • сіль, свіжомелений перець.

Для салату наріжте цукіні дуже тонкими круглими скибочками прямим ножем або мандоліною і покладіть їх у велику миску. Додайте перець, кріп, лимонний сік, орегано, коріандр, сіль і перець.

Добре перемішайте і залиште салат приблизно на 30 хвилин, поки цукіні не замаринуються. Перед подачею додайте в'ялені томати й оливкову олію та перемішайте.

І готуйте відбивні. У невеликій мисці змішайте паприку, чилі, гірчичний порошок, часник та імбир. Натріть сумішшю спецій відбивні.

Підсмажте на гриль-сковороді або на вугільному грилі, регулярно перевертаючи, щоб вони рівномірно приготувалися. Посипте сіллю і подавайте стейки гарячими на тарілці разом із салатом із цукіні.

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