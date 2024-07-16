Куряче філе з овочами та сиром: рецепт ситної страви на вечерю
Таку страву можна приготувати про запас і їсти холодною.
Куряче філе ідеально поєднується з овочами та швидко готується в духовці. Така страва ідеально підійде для вечері в літню спеку. Фокус розповість, як її приготувати.
Куряче філе з овочами та сиром
Інгредієнти:
- 3 курячих філе;
- 1 солодкий перець;
- два помідори;
- борошно — 1 ч. л.;
- молоко — 120 мл;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 1 ст. л.
- одна цибулина;
- часник — 2 зубчики;
- сир — 40 г;
- рослинна олія, сіль, перець, орегано, базилік.
Цибулю дрібно наріжте і разом із подрібненим часником обсмажте на олії приблизно 3 хвилини, додайте дрібно нарізаний перець і смажте ще приблизно 5 хвилин до м'якості перцю. Перекладіть у форму для запікання.
Куряче філе наріжте на невеликі шматочки й обсмажте в тій самій пательні до готовності приблизно 10 хвилин. Наприкінці додайте томатну пасту і перемішайте. Перекладіть у форму для випікання на цибулю з перцем.
У тій же сковорідці розтопіть вершкове масло, додайте борошно і молоко та готуйте до загустіння (не більше хвилини). Рівномірно полийте соусом курку.
Помідори наріжте шматочками і викладіть зверху. Посоліть, поперчіть, посипте орегано і базиліком. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Посипте тертим сиром і поверніть у духовку ще хвилин на п'ять.
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