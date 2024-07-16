Куряче філе з овочами та сиром: рецепт ситної страви на вечерю

Таку страву можна приготувати про запас і їсти холодною.

Related video

Куряче філе ідеально поєднується з овочами та швидко готується в духовці. Така страва ідеально підійде для вечері в літню спеку. Фокус розповість, як її приготувати.

Куряче філе з овочами та сиром

Інгредієнти:

3 курячих філе;

1 солодкий перець;

два помідори;

борошно — 1 ч. л.;

молоко — 120 мл;

томатна паста — 1 ст. л.;

вершкове масло — 1 ст. л.

одна цибулина;

часник — 2 зубчики;

сир — 40 г;

рослинна олія, сіль, перець, орегано, базилік.

Цибулю дрібно наріжте і разом із подрібненим часником обсмажте на олії приблизно 3 хвилини, додайте дрібно нарізаний перець і смажте ще приблизно 5 хвилин до м'якості перцю. Перекладіть у форму для запікання.

Куряче філе наріжте на невеликі шматочки й обсмажте в тій самій пательні до готовності приблизно 10 хвилин. Наприкінці додайте томатну пасту і перемішайте. Перекладіть у форму для випікання на цибулю з перцем.

У тій же сковорідці розтопіть вершкове масло, додайте борошно і молоко та готуйте до загустіння (не більше хвилини). Рівномірно полийте соусом курку.

Помідори наріжте шматочками і викладіть зверху. Посоліть, поперчіть, посипте орегано і базиліком. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Посипте тертим сиром і поверніть у духовку ще хвилин на п'ять.

Читайте також:

Салат "Цезар": як приготувати найпопулярніший салат у світі

Підійде і для гриля, і для духовки: рецепт смачного маринаду для курячих крилець

Ситно і бюджетно: рецепт салату з курячою печінкою та морквою