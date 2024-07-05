Ситно і бюджетно: рецепт салату з курячою печінкою та морквою

Щоб салат був смачнішим, дайте йому трохи настоятися.

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Якщо хочеться чогось смачного, ситного та бюджетного, рекомендуємо приготувати салат із печінкою та морквою за рецептом із кулінарного блогу "Смачного/Рецепти". Страва виходить не тільки дуже апетитною, але ще й дуже ароматною. Такий салат можна приготувати як на обід або вечерю, так і на стіл до приходу гостей.

Салат із печінкою та морквою

Інгредієнти:

куряча печінка — 300 г;

цибуля — 1/2 шт;

мариновані огірки — 1-2 шт;

морква по-корейськи — 150 г;

сметана — 1 ст. л;

майонез — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, порізати дрібними кубиками й обсмажити до золотистого кольору.

Курячу печінку помити, видалити зайвий жир і плівки, обсмажити на сильному вогні протягом 3-4 хвилин, потім додати на сковорідку трохи води й тушкувати під кришкою приблизно 7 хвилин.

Готову печінку нарізати та викласти в глибокий посуд. Туди ж додати моркву по-корейськи, порізані кубиками мариновані огірки, заправити сметаною, змішаною з майонезом.

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