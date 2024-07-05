Ситно і бюджетно: рецепт салату з курячою печінкою та морквою
Щоб салат був смачнішим, дайте йому трохи настоятися.
Якщо хочеться чогось смачного, ситного та бюджетного, рекомендуємо приготувати салат із печінкою та морквою за рецептом із кулінарного блогу "Смачного/Рецепти". Страва виходить не тільки дуже апетитною, але ще й дуже ароматною. Такий салат можна приготувати як на обід або вечерю, так і на стіл до приходу гостей.
Салат із печінкою та морквою
Інгредієнти:
- куряча печінка — 300 г;
- цибуля — 1/2 шт;
- мариновані огірки — 1-2 шт;
- морква по-корейськи — 150 г;
- сметана — 1 ст. л;
- майонез — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
Цибулю почистити, порізати дрібними кубиками й обсмажити до золотистого кольору.
Курячу печінку помити, видалити зайвий жир і плівки, обсмажити на сильному вогні протягом 3-4 хвилин, потім додати на сковорідку трохи води й тушкувати під кришкою приблизно 7 хвилин.
Готову печінку нарізати та викласти в глибокий посуд. Туди ж додати моркву по-корейськи, порізані кубиками мариновані огірки, заправити сметаною, змішаною з майонезом.
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