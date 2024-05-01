Куряча печінка з овочами: рецепт смачної та бюджетної страви
Куряча печінка з овочами виходить соковитою і чудово підходить до будь-якого гарніру.
Куряча печінка — один із найпопулярніших субпродуктів. Її тушкують, варять, використовують для паштетів, салатів і багато чого іншого. Вона чудово підходить до будь-якого гарніру. Сьогодні ми пропонуємо приготувати курячу печінку з овочами за рецептом із блогу "Кулінарні рецепти".
Куряча печінка з овочами
Інгредієнти:
- куряча печінка — 800 г;
- цибуля — 1 шт;
- солодкий перець — 2 шт;
- баклажан — 1 шт;
- часник — 3 зубчики;
- соєвий соус — 50 мл;
- цукор — 1 ст. л;
- рослинна олія — 2 ст. л;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
Печінку промити, очистити від плівок, нарізати невеликими шматочками. Цибулю нарізати півкільцями, перець і баклажан — кубиками. Дрібно порубати часник.
У сковороді на сильному вогні розігріти олію. У кілька заходів обсмажити з усіх боків печінку, приблизно по дві хвилини, перекласти на тарілку.
У сковорідку викласти цибулю і перець. Смажити, помішуючи, 3–4 хвилини. Додати баклажани і смажити, помішуючи, ще 3 хвилини.
Повернути печінку в сковорідку, додати часник, цукор і соєвий соус, трохи солі та перцю. Готувати, помішуючи, ще приблизно 2 хвилини. Потім зняти з вогню. Подавати з картоплею, рисом, локшиною або іншим гарніром на свій вибір.
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