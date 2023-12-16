Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Ніжно, соковито і просто: мафіни з курячої печінки з сиром

мафіни рецепт, страви з курячої печінки, швидкий рецепт печінки
Фото: www.ua.yabpoela.com | Печінкові мафіни

Мафіни з курячої печінки — ніжний і соковитий перекус. А ще вони збережуть вашу фігуру, адже в їхній основі використовується цільнозернове борошно замість борошна вищого ґатунку.

Related video

Запечені печінкові мафіни з помідорами та сиром смакують не тільки на щодень. Вони гідно прикрасять і святковий стіл, підкоривши ваших гостей ніжністю і виразним смаком. Рецептом поділився кулінарний портал Yabpoela.

Страва готується дуже легко та швидко. Для неї потрібен лише звичайний набір доступних інгредієнтів. Із зазначеної кількості продуктів вийде 10 порцій

Інгредієнти

  • печінка куряча — 500 г;
  • яйця — 2 шт;
  • борошно цільнозернове — 3 ст. л.;
  • розпушувач тіста — 0.5 ч. л.;
  • помідор — 2 шт;
  • сир твердий — 100 г;
  • часник мелений — 0.5 ч. л.;
  • спеції — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • зелень — за смаком;
  • олія рослинна — для змащування форм.

Приготування

Крок 1

Зачистіть курячу печінку, зрізавши все зайве. У чашу блендера завантажте печінку та яйця. Додайте сіль, сухий часник і будь-які інші приправи на ваш смак. Дуже добре з печінкою гармоніюють мелений коріандр і мускатний горіх.

Крок 2

Перебийте інгредієнти до однорідного стану, додайте до них цільнозернове борошно та розпушувач. За вашим смаком можна додати рубану свіжу зелень.

Крок 3

Змастіть форми для випікання мафінів рослинною олією. Розподіліть по формах печінкову суміш. Форми не потрібно наповнювати до самого верху, враховуйте, що мафіни добре піднімуться під час випікання.

Крок 4

Викладіть зверху по тонкій часточці помідора. Випікайте мафіни в розігрітій до 180 ⁰С духовці близько 25-30 хвилин.

Крок 5

Посипте мафіни натертим сиром приблизно за 10 хвилин до того, як вони будуть готові. Після того як сир розплавився, виймайте мафіни з духовки і дайте їм охолонути у формі.

Нагадаємо, красивий і простий рецепт печінкового паштету з яблучним желе. Ніжний паштет із печінки з нотками мускатного горіха чудово поєднується за смаком із яблуками та корицею. А дві різні текстури в одній страві зроблять її по-справжньому цікавою.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальний перекус — мафіни з куркою і сиром. При подачі мафіни можна полити сметаною і посипати рубаною зеленню зверху.