Ніжно, соковито і просто: мафіни з курячої печінки з сиром
Мафіни з курячої печінки — ніжний і соковитий перекус. А ще вони збережуть вашу фігуру, адже в їхній основі використовується цільнозернове борошно замість борошна вищого ґатунку.
Запечені печінкові мафіни з помідорами та сиром смакують не тільки на щодень. Вони гідно прикрасять і святковий стіл, підкоривши ваших гостей ніжністю і виразним смаком. Рецептом поділився кулінарний портал Yabpoela.
Страва готується дуже легко та швидко. Для неї потрібен лише звичайний набір доступних інгредієнтів. Із зазначеної кількості продуктів вийде 10 порцій
Інгредієнти
- печінка куряча — 500 г;
- яйця — 2 шт;
- борошно цільнозернове — 3 ст. л.;
- розпушувач тіста — 0.5 ч. л.;
- помідор — 2 шт;
- сир твердий — 100 г;
- часник мелений — 0.5 ч. л.;
- спеції — за смаком;
- сіль — за смаком;
- зелень — за смаком;
- олія рослинна — для змащування форм.
Приготування
Крок 1
Зачистіть курячу печінку, зрізавши все зайве. У чашу блендера завантажте печінку та яйця. Додайте сіль, сухий часник і будь-які інші приправи на ваш смак. Дуже добре з печінкою гармоніюють мелений коріандр і мускатний горіх.
Крок 2
Перебийте інгредієнти до однорідного стану, додайте до них цільнозернове борошно та розпушувач. За вашим смаком можна додати рубану свіжу зелень.
Крок 3
Змастіть форми для випікання мафінів рослинною олією. Розподіліть по формах печінкову суміш. Форми не потрібно наповнювати до самого верху, враховуйте, що мафіни добре піднімуться під час випікання.
Крок 4
Викладіть зверху по тонкій часточці помідора. Випікайте мафіни в розігрітій до 180 ⁰С духовці близько 25-30 хвилин.
Крок 5
Посипте мафіни натертим сиром приблизно за 10 хвилин до того, як вони будуть готові. Після того як сир розплавився, виймайте мафіни з духовки і дайте їм охолонути у формі.
Нагадаємо, красивий і простий рецепт печінкового паштету з яблучним желе. Ніжний паштет із печінки з нотками мускатного горіха чудово поєднується за смаком із яблуками та корицею. А дві різні текстури в одній страві зроблять її по-справжньому цікавою.
Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальний перекус — мафіни з куркою і сиром. При подачі мафіни можна полити сметаною і посипати рубаною зеленню зверху.